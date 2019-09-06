Müge Anlı'da Ayşe Altuntaş'la ormanda cinsel ilişkiye girdiğini itiraf eden Mehmet Taşdelen gözaltına alındı

06.09.2019 10:51

ATV ekranlarında canlı yayınlanan Müge Anlı programında 18 Temmuz'da kaybolan Ayşe Altuntaş'ı arama çalışmaları devam ederken canlı yayına katılan Altuntaş'ın kuzeni "Mehmet" isimli kişinin açıklamaları dehşete düşürmüştü. Müge Anlı, olayla ilgili sıcak gelişmeyi canlı yayında açıkladı.

GÖZALTINA ALINDI

Anlı, Sultangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü, kayıp Ayşe Altuntaş'ın eşini oğlunu ve kuzeni Mehmet'i sorguya çağırdığını açıkladı. Sorgulanan ardından Altuntaş'ın oğlu ve eşi serbest bırakılırken Mehmet Bey ise gözaltına alındı.

NE OLMUŞTU?

Eşinden ayrı yaşayan 4 çocuk annesi Ayşe Altuntaş, 18 Temmuz sabahı kızı Fadime Altuntaş ile birlikte yaşadığı evden çok erken saatlerde ayrıldı. O tarihten beri kendisinden haber alınamayan talihsiz kadın için kızı, Müge Anlı'nın programına başvurdu.

Konunun üzerine yoğunlaşan Müge Anlı ve ekibi, Ayşe Altuntaş'ın yasak aşk yaşadığı Mehmet isimli kişiyi canlı yayına aldı. Programa telefonla bağlanan kişi, "Ben bir hafta önce 4-5 gün boyunca sabah 5.30 gibi alıp bir yazlığa bırakıyordum. Oradan kendim işe yetişiyordum. O sabah yine aradım, bana 'İşe gitmeyeceğim ama gel senle konuşalım canım çok sıkılıyor' dedi. Bende onu aldım. Sonra ormanlık alana gittik. Ormanlık alanda ilişkiye girdik. Orada oturduk. Saat 7.30 gibi evinin önüne bıraktım. Ondan sonra ise haberim yok. Biz 2013'ün 4 ayından beri birlikteyiz. Bunu da eşi dahil herkesi biliyordu" şeklindeki açıklamalarıyla herkesi şoke etti.