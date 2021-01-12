Müge Anlı Ali Toprak cinayeti çözüldü mü? Ali Toprak'ın katili bulundu mu? Ali Toprak kimdir?

Müge Anlı, yıllardır ATV ekranlarında Müge Anlı ile tatlı sert programını sunmaktadır. Programda pek çok isim geçerken son olarak Ali Toprak konusu ele alınıyor. Müge Anlı Ali Toprak kimdir? Müge Anlı Ali Toprak cinayeti çözüldü mü? Ali Toprak'ın katili bulundu mu? Ali Toprak kimdir?

Faili meçhul cinayetler ve kayıpların yanı sıra birçok sosyal sorumluluk projesi ile de adından sıkça söz ettiren, Hafta içi her gün seyirciyi ekran başına kilitleyen Müge Anlı ve ekibi, üzerinde çalıştığı kayıp dosyalarını, cinayete kurban giden kişileri ve kayıpların tüm yaşamını ortaya çıkararak onları bulmaya, olayları aydınlatmaya devam ediyor...

MÜGE ANLI ALİ TOPRAK CİNAYETİ ÇÖZÜLDÜ MÜ?

Mersin'in Anamur ilçesinde muz serasında cesedi bulunan Ali Toprak'ın cansız bedenini karısı buluyor. Ali Toprak'ın ölümünden sonra ailesi Müge Anlı'ya katılarak katili aramaya geldi.