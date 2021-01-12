Müge Anlı Ali Toprak cinayeti çözüldü mü? Ali Toprak'ın katili bulundu mu? Ali Toprak kimdir?
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Müge Anlı Ali Toprak cinayeti çözüldü mü? Ali Toprak'ın katili bulundu mu? Ali Toprak kimdir?

12.01.2021 10:18 | Son Güncelleme: 12.01.2021 10:21
Müge Anlı Ali Toprak cinayeti çözüldü mü? Ali Toprak'ın katili bulundu mu? Ali Toprak kimdir?

Müge Anlı, yıllardır ATV ekranlarında Müge Anlı ile tatlı sert programını sunmaktadır. Programda pek çok isim geçerken son olarak Ali Toprak konusu ele alınıyor. Müge Anlı Ali Toprak kimdir? Müge Anlı Ali Toprak cinayeti çözüldü mü? Ali Toprak'ın katili bulundu mu? Ali Toprak kimdir?

Faili meçhul cinayetler ve kayıpların yanı sıra birçok sosyal sorumluluk projesi ile de adından sıkça söz ettiren, Hafta içi her gün seyirciyi ekran başına kilitleyen Müge Anlı ve ekibi, üzerinde çalıştığı kayıp dosyalarını, cinayete kurban giden kişileri ve kayıpların tüm yaşamını ortaya çıkararak onları bulmaya, olayları aydınlatmaya devam ediyor...

MÜGE ANLI ALİ TOPRAK CİNAYETİ ÇÖZÜLDÜ MÜ?

Mersin'in Anamur ilçesinde muz serasında cesedi bulunan Ali Toprak'ın cansız bedenini karısı buluyor. Ali Toprak'ın ölümünden sonra ailesi Müge Anlı'ya katılarak katili aramaya geldi.

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Murat Kurum Fikri Sağlar Donald Trump Nikol Paşinyan
Magazin Seda Sayan Ajda Pekkan Cemal Hünal Merve Boluğur
Spor Ersun Yanal İsmail Kartal Abdullah Avcı Sergen Yalçın Omar Elabdellaoui
Tüm Haberler Kongre Facebook Mesut Özil Fenerbahçe
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Müge Anlı Ali Toprak cinayeti çözüldü mü? Ali Toprak'ın katili bulundu mu? Ali Toprak kimdir? - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 12.1.2021 10:22:45. #1.14#
title