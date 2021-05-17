Müge Anlı'nın kardeşi ortaya çıktı! Görenler gözlerine inanamadı

'Mu¨ge Anlı ile Tatlı Sert' programının sunucusu Mu¨ge Anlı'nın erkek kardeşi ortaya çıktı. Anlı'nın erkek kardeşini görenler gözlerine inanamadı. İşte detaylar...

Ekranların sevilen ismi Müge Anlı'nın erkek kardeşi olduğu ortaya çıktı.

Müge Anlı'nın kardeşi Mert Efe Anlı, 'Mu¨ge Anlı ile Tatlı Sert' programının editörlüğünü üstleniyor.

"ONUN ADINI BEN KOYDUM"

Müge Anlı, Mert Efe Anlı hakkında geçtiğimiz aylarda şu açıklamayı yapmıştı: "Onun adını ben koydum, bütün hastanede 'bizimki güzel, sizinkisi çirkin" diye gezdirdiğim benim bebeğim, güzel oğlum."

Kaynak: Snob Magazin