Müge Anlı'nın kardeşi ortaya çıktı! Görenler gözlerine inanamadı
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Müge Anlı'nın kardeşi ortaya çıktı! Görenler gözlerine inanamadı

Müge Anlı'nın kardeşi ortaya çıktı! Görenler gözlerine inanamadı
Snob Magazin - Haberler | Magazin

'Mu¨ge Anlı ile Tatlı Sert' programının sunucusu Mu¨ge Anlı'nın erkek kardeşi ortaya çıktı. Anlı'nın erkek kardeşini görenler gözlerine inanamadı. İşte detaylar...

Ekranların sevilen ismi Müge Anlı'nın erkek kardeşi olduğu ortaya çıktı.

Müge Anlı'nın kardeşi Mert Efe Anlı, 'Mu¨ge Anlı ile Tatlı Sert' programının editörlüğünü üstleniyor.

"ONUN ADINI BEN KOYDUM"

Müge Anlı, Mert Efe Anlı hakkında geçtiğimiz aylarda şu açıklamayı yapmıştı: "Onun adını ben koydum, bütün hastanede 'bizimki güzel, sizinkisi çirkin" diye gezdirdiğim benim bebeğim, güzel oğlum."

Müge Anlı'nın kardeşi ortaya çıktı! Görenler gözlerine inanamadı
Müge Anlı'nın kardeşi ortaya çıktı! Görenler gözlerine inanamadı
Müge Anlı'nın kardeşi ortaya çıktı! Görenler gözlerine inanamadı

Kaynak: Snob Magazin

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