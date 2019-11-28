Müftülükten sahte peygamberin' cenazesiyle ilgili açıklama: Cenazede diyanet personeli bulunmadı

28.11.2019 07:25 | Son Güncelleme: 28.11.2019 07:26

Amerika'da kalp yetmezliği nedeniyle 5 gün önce ölen sahte peygamber İskender Evrenosoğlu'nun 3 bin kişinin cenaze törenine katılımıyla Bursa'da toprağa verilmesiyle ilgili İl Müftülüğü'nden açıklama geldi.

Bursa İl Müftülüğü'nden yapılan açıklamada, "ABD'de ölüp, 27/11/2019 tarihinde Bursa'da defnedilen İskender Erol Evrenosoğlu'nun, cenaze namazı ve defin işlemleri kendi elemanlarınca gerçekleştirilmiş olup; hiçbir Diyanet ve İl müftülüğü personeli bulunmamış ve yer almamıştır. Kamuoyuna saygıyla arz ederiz." denildi.

NE OLMUŞTU?

Evrenosoğlu'nun cenazesi, Bursa Mezarlıklar Şube Müdürlüğü'nden dün yakınları tarafından alındı. Cenaze, sivil polislerin yer aldığı konvoyla, Hamitler Mezarlığı'na getirildi. Cenaze aracının mezarlığa girmesiyle, bazı kişilerin feryat ettiği duyuldu.

Yaklaşık 3 bin kişinin katıldığı cenazede, alınan güvenlik önlemleri dikkat çekti. 2019 yılında kapatılan MİHR Vakfi'na mensup üyeler, Evrenosoğlu'nun tabutunun çevresini sarıp, kimseyi yaklaştırmadı. Evrenosoğlu'nun tabutunun üzerine karanfil ve Kuran-ı Kerim konuldu. Evrenosoğlu, kılınan cenaze namazının ardından Hamitler Mezarlığı'nda toprağa verildi.

KENDİSİNE VAHİY GELDİĞİNİ İDDİA ETMİŞTİ

1933 yılında doğan ve 1986'da Devlet Planlama Teşkilatında uzman olarak çalışan sahte peygamber İskender Evrenosoğlu, kendisine vahiy geldiğini ve "Risalet Nurları" isimli kitabın Allah tarafından yazdırıldığını iddia etmesiyle tanındı. 90'lı yılların sonunda ABD'ye göç eden Evrenosoğlu, vakıf kurarak, televizyon ve çeşitli yayınlarla Türkiye'de faaliyetlerine devam etti.

Geçen yıl mahkeme tarafından kapatılan Medeniyet İrfan Hayır Refah Vakfı'nın (MİHR) kurucusu olan Evrenosoğlu'nun Kur'an-ı Kerim meali ve tefsir yayını yapan 5 internet sitesi de Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu'nca sakıncalı olduğu gerekçesiyle 2019 yılı ocak ayında kapatılmıştı.