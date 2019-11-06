Mucize Doktor'un son bölümündeki bir sahne hemşireleri kızdırdı!

Mucize Doktor'un son bölümündeki bir sahne hemşireleri kızdırdı!

Ekranların en çok izlenen dizisi olan Mucize Doktor son bölümündeki bir sahneden dolayı tepki çekti. Öğrenci hemşireler "Böyle ıvır zıvır şeyleri hemşire yapmıyor mu, nasıl doktorsun sen?" repliğinden dolayı diziyi şikayet etti.

06.11.2019 10:03 | Son Güncelleme: 06.11.2019 10:26

Türk dizi tarihine damga vuran ve reyting listelerini alt üst eden FOX TV'nin fenomen dizisi Mucize Doktor, yayınlandığı günden beri övgü üzerine övgü alıyordu. Ta ki yayınlanan son bölüme kadar. Sevilen dizinin son bölümünde gerçekleşen bir diyalog, Öğrenci Hemşireler Derneği tarafından kınandı.

HASTANIN YANITI TEPKİ ÇEKTİ

Reyting rekortmeni dizinin 8. bölümündeki bir sahnede doktor rolündeki kişinin hastaya "Debelene debelene çıkarmışsın serumu" ifadesini kullanmasının ardından hastanın "Böyle ıvır zıvır şeyleri hemşire yapmıyor mu, nasıl doktorsun sen?" yanıtı tepki çekti.

"OLUMSUZ DAYATMALARI KINIYORUZ"

Tepki çeken bu diyaloğun ardından Öğrenci Hemşireler Derneği ailesi adına ÖHDER Yönetim Kurulu bir kamuoyu açıklaması yayınladı.

Yayınlanan açıklamada "Bu durum hemşirelik mesleğini, meslek üyelerini ve meslek adaylarını olumsuz etkilemektedir. Medya sektöründe yapılan mesleğimize yönelik olumsuz dayatmaları kınıyor, ilgili kurumlarla hassasiyetimiz hakkında görüşmeler gerçekleştireceğimizi kamuoyunu duyuruyoruz" ifadelerinde bulunuldu. Duyuruda ayrıca dizi hakkında hemşirelerden RTÜK'e şikayette bulunmaları istendi.


SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Dizinin izlenen son bölümünde hastanede kozlar paylaşılıyor. Ali, markette yaşadığı olay karşısında hissizdir. Oysa tecrübe etmesi gereken yeni duygular vardır. Nazlı ona farkında olmadan yardım eder ama onun da başında büyük bir dert vardır. Tanju'nun gözetiminde, bir saldırganı tedavi etmek zorundadır. Bunu yaparken geçmişiyle yüzleşir.


VİDEO: Mucize Doktor dizisindeki 'hemşire' sahnesi izleyenleri kızdırdı!
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
YORUMLAR (14)

  • DAPHNE:
    her hemşire aynı mı o yine iyi davrandı daha kötülerine şahit olduk sanki şikayet edenler hep iyi hemşirelere rastlamışlar ona takılmayanın daha önemli şeyler var hayatta . melis''e katılıyorum
    Cevap Yaz Yayından Kaldır
  • NE VAR BUNDA:
    Doktorun yaptıklarına göre hemşirelerin yaptıkları ıvır zıvır sayılır. Ne var bunda. . Ama doktor ile kıyaslayınca öyle. Ama normalde yaptıkları işler heyati önemi olan işler. Ama doktorlara kıyasla ıvır zıvır sayılır.
    Cevap Yaz Yayından Kaldır
  • MELİS:
    Boş tırı vırı ee öyle doğru demişler ıvır zıvır işleri kafaya çok takmayın bence hemşiler
    Cevap Yaz 6 2 Yayından Kaldır
  • KASO:
    Bu dizide anlatılan konudan niye hemşireler rahatsız oluyor ben anlamıyorum. Aslında sağlık hizmetlerinde çalışan her kesin rahatsız olması vede öz eleştiri yapması gerekmez miydi? Sağlık sektörünün ne kadar yetersiz olduğu, kimsenin gerçekten de işinin gereğini nasıl yapmadığı, insan sağlığına verilmeyen önemi keşke anlayabilseydiniz. Neymiş hemşireler ıvır zıvır yapıyormuş. Doktorlarda dahil olmak üzere keşke ıvır zıvır yapsalar, çoğu onu bile yapmıyor. Allah bize yardım etsin.
    Cevap Yaz 3 2 Yayından Kaldır
  • MUCİZE DOCTOR ;):
    Gerçeği yansıtmanın neresi hata acaba o kişilikte birinin söyleyeceği sözdü onlarda diziye yansıtmış
    Cevap Yaz 39 1 Yayından Kaldır
  • ALYA:
    şikayet edilmesi gereken okadar çok dızı varki mucize doktor gayet güzel edilecekse ilk o dızıler şikayet edilsin
    Cevap Yaz 37 3 Yayından Kaldır
  • İHTİYARKURT:
    Benim anlamadığım bir durum var bu dizide. Bütün ameliyatları neden genel cerrah yapıyor. Bu hastanede başka doktor yok mu . Kalp, beyin. ortopedi hatta doğumu bile genel cerrah yapıyor pes doğrusu.
    Cevap Yaz 29 Yayından Kaldır
  • ALİ:
    başlarda insanlara güzel iyi gösterip sonraları cıvıtan klasik türk dizilerinden biri bundan dolayı türk dizisi izlemiyorum ne kalite var ne düzgün bir hikaye hepsi saçma sapan kurgu
    Cevap Yaz 10 6 Yayından Kaldır
Tüm 14 yorumu okumak için tıklayın
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.