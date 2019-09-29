Mucize Doktor'un Ali Vefası kan görünce bayıldığını itiraf etti

29.09.2019 10:24

Yayınlandığı ilk günden beri izleyicilerin kalbine dokunan Mucize Doktor'da Savant sendromlu doktoru canlandıran başarılı oyuncu Taner Ölmez, kan görünce bayıldığını söyledi.

ROLÜN GELİŞ SÜRECİNİ ANLATTI

Performansıyla bir anda dikkatleri üzerine çeken ve yakın markaja alınan Taner Ölmez Hürriyet'e özel açıklamalarda bulundu. Ölmez kendisini bir anda zirveye taşıyan rolün kendine geliş sürecini şöyle anlattı;

"Yapım şirketine, "Allah'ın emri peygamberin kavliyle ben bu çocuğu sizden istiyorum. Başkasını seçerseniz de, hasta ve yakınlarıyla çalışsın, yönetmen ve senaristlerle değil. Çünkü o çocukları, ailelerini, komşularını kırmaması gerek" dedim.

"EVLERİNE GİDİP ODALARINDA İZLEDİM"

Siz öyle mi hazırlandınız?"

Shakespeare ne kadar doğru söylemiş, "Elini kolunu havalara savurma, ölçüsünde tadında bırak her şeyi" diye. Her şey net ve abartısız olmalıydı. Bu sebeple otizmlilerle buluştum, evlerine gidip odalarına girdim. Bir araya geldiğimizde hiç konuşmadan durup sustum, fazla göz teması kurmadım, onları gözlemleyeceğim diye dik dik bakmadım. ya rahatsız edersem düşüncesiyle yanıp tutuştum. Ortamlarında adeta bir bitki, nesne gibi durarak onları izledim. Kan göremem, dizide gördüklerin vişne suyu"

"ÇOK ÖZELLER"

Neler hissettiniz?"

İyi durumda olanlar gibi çok zor durumda olanlar da var. Çoğu kez boğazım düğümlendi, gidip bir köşeye ağlayabilecek kıvama geldim. O kadar hassas bir mevzu ki. Ama çok naif, hassas, özel ve çok güzeller. Ayrıca araştırdıkça bazı insanlara ulaşıp konuştum. Okudum. Çalıştığım şeyleri oyuncu koçuyla yoğurdum. O çocuklardan çok şey öykündüm ama kimseyi kırdığımı düşünmüyorum.

"KAN GÖREMEM"

"Kan görünce bayılıyormuşsunuz. Doğru mu?

Evet, kan göremem. Mesela yeni bıçak aldım, jilet gibi, geçenlerde parmağıma battı. O an kendimi yere attım, çünkü biliyorum düşüp bayılacağım. Kız arkadaşıma, "Tatlı ne varsa getir" dedim. Onları yedikten sonra ancak müdahale edebildik."