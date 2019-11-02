Mucize Doktor'un Ali'si Taner Ölmez sevgilisiyle el ele görüntülendi

02.11.2019 12:05

Fox TV'nin reyting listesinde fırtınalar estiren dizisi Mucize Doktor'da Ali Vefa karakterini başarıyla canlandıran oyuncu Taner Ölmez, magazin gündeminin en çok aranan ismi. Genç oyuncu, dizi başladığından bu yana, attığı her adım söylediği her sözlehaberlere manşet oluyor.

SEVGİLİSİYLE GÖRÜNTÜLENDİ

Ali karakteriyle gönüllerde taht kuran Taner Ölmez, başarısının yanı sıra özel hayatıyla da gündeme gelmeye başladı. Diziyi büyük bir hayranlıkla izleyenler Taner Ölmez'in güzel oyuncu Ece Çeşmioğlu ile aşk yaşadığını öğrenince şaşkınlığını gizleyememişti. İlişkilerini gözlerden uzak yaşayan çift, önceki gün bir AVM'de objektiflere takıldı.

MÜTEVAZI TAVIRLARIYLA DİKKAT ÇEKTİ

Sevgilisi Ece Çeşmioğlu ile birlikte geldiği AVM'de bir restoranda yemek yiyip koyu bir sohbete oturan aşıklar, daha sonra AVM'de kısa bir gezintiye çıkıp mağaza reyonlarındaki ürünler incelediler. Ayrıca genç hayranlarının da fotoğraf isteklerini kırmayan Ölmez, mütevazi ve sempatik kişiliğiyle dikkat çekti.