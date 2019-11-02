Mucize Doktor'un Ali'si Taner Ölmez sevgilisiyle el ele görüntülendi
Reyting rekortmeni Mucize Doktor'un Ali'si Taner Ölmez, sevgilisi ile bir AVM'de görüntülendi. Hayranlarının fotoğraf isteğini geri çevirmeyen sevilen oyuncu sempatik tavırlarıyla dikkat çekti.
Fox TV'nin reyting listesinde fırtınalar estiren dizisi Mucize Doktor'da Ali Vefa karakterini başarıyla canlandıran oyuncu Taner Ölmez, magazin gündeminin en çok aranan ismi. Genç oyuncu, dizi başladığından bu yana, attığı her adım söylediği her sözlehaberlere manşet oluyor.
SEVGİLİSİYLE GÖRÜNTÜLENDİ
Ali karakteriyle gönüllerde taht kuran Taner Ölmez, başarısının yanı sıra özel hayatıyla da gündeme gelmeye başladı. Diziyi büyük bir hayranlıkla izleyenler Taner Ölmez'in güzel oyuncu Ece Çeşmioğlu ile aşk yaşadığını öğrenince şaşkınlığını gizleyememişti. İlişkilerini gözlerden uzak yaşayan çift, önceki gün bir AVM'de objektiflere takıldı.
MÜTEVAZI TAVIRLARIYLA DİKKAT ÇEKTİ
Sevgilisi Ece Çeşmioğlu ile birlikte geldiği AVM'de bir restoranda yemek yiyip koyu bir sohbete oturan aşıklar, daha sonra AVM'de kısa bir gezintiye çıkıp mağaza reyonlarındaki ürünler incelediler. Ayrıca genç hayranlarının da fotoğraf isteklerini kırmayan Ölmez, mütevazi ve sempatik kişiliğiyle dikkat çekti.
VİDEO: Mucize Doktor'un Ali'si Taner Ölmez sevgilisiyle el ele görüntülendi