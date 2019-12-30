Mucize Doktor'un Açelya'sı Hayal Köseoğlu'nun sevgilisinden ayrıldığı iddia edildi

30.12.2019 21:02 | Son Güncelleme: 30.12.2019 21:02

Instagram hesabından paylaştığı cesur pozlarla adından sık sık söz ettiren güzel oyuncu Hayal Köseoğlu, geçtiğimiz hafta oyuncu sevgilisi Caner Şahin ile romantik pozlarını takipçileriyle paylaşmıştı.

Hayal Köseoğlu'nun bu paylaşımının ardından çiftin aşk yaşadığı iddia edilmiş, hayranları çifti birbirine çok yakıştırmıştı.

FOTOĞRAFLARINI KALDIRDILAR

Birlikte olan fotoğraflarını sosyal medya hesaplarından silen 'Hayal Köseoğlu ve Caner Şahin ayrıldı mı?' sorusu akılları kurcaladı. Çiftten konuyla ilgili bir açıklama gelmedi.

HAYAL KÖSEOĞLU KİMDİR?

Hayal Köseoğlu 1993 yılında dünyaya gelmiştir. İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarı Müzikal Bölümü'nde öğrenimine devam eden Hayal Köseoğlu, İstanbullu Gelin, Ufak Tefek Cinayetler, Aşkı Memnu gibi birçok başarılı dizide rol aldı. Özgür Dünya isimli sinama filmi ile beyazperdeye adım atan oyuncu Sesinde Aşk Var filminde de rol almıştır. Hayal Köseoğlu Bir Nefes Daha, Beni Sevenler Listesi adlı 2019 yaz sezonunda çekimleri tamamlanan filmlerde son olarak rol almıştır. Hayal Köseoğlu aynı zamanda oyunculukla beraber dijital müzik platformlarında müzik çalışmalarını sürdürüyor.