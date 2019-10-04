Mucize Doktor'un 5. bölüm fragmanı yayınlandı

04.10.2019 00:51

FOX TV'nin iddialı dizisi Mucize Doktor, 5. bölüm fragmanını dizi severlerin beğenisine sundu. Dizi severler fragmanın ardından yeni bölümü iple çekmeye başladı.

SON BÖLÜMÜNDE NE OLMUŞTU?

Mucize Doktor dizisinin son bölümünde; Ali ve Nazlı bir karaciğer nakli operasyonu için başka bir hastaneye donör organı almaya giderler. Ancak yolculuk hiç Nazlı'nın beklediği gibi başlamaz ve süratle felakete dönüşür. Ali bir nedenden dolayı Nazlı'ya küsmüştür. Nazlı, Ali'nin ağzından laf alabilmek için çaba harcar. Ali ise Nazlı'yı üzmemek için bir şey söylemez.

Hastanede Beliz, nüfuzlu bir hastanın ameliyatını garanti altına almak için Ferman'ı Tanju'nun ameliyatına sokmaya çalışır. Bütün üst kademe birbirine girer ve Açelya'nın kıskançlık krizi sonunda Ali'ye patlar. Yeni hayatına uyum sağlamaya çalışan Ali acı bir ders alır ve ihanete uğradığını hisseder. Genç bir çiftin doğmamış çocukları hakkında verecekleri karar hastanede hukuki bir savaş başlatır ve kurulu ikiye böler. Zaman süratle daralırken Ferman'la Beliz aşılmaz bir uçurumun eşiğine gelirler.