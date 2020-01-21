: Mucize Doktor'un 19. bölüm fragmanı yayınlandı! Ali Vefa, aşkını ilan etti

21.01.2020 08:13 | Son Güncelleme: 21.01.2020 08:39

Taner Ölmez'in otizm sendromlu Doktor Ali Vefa rolünü canlandırdığı Mucize Doktor'un 19. yeni bölümünden ilk fragman yayınlandı. Doktor Ali Vefa ile aşık olduğu Nazlı arasında duygusal anlar yaşanıyor. İkilinin bu dakikaları ise fragmana damga vurdu.

ALİ, AŞKINI İTİRAF ETTİ

Mucize Doktor'un yeni bölümünde Kıvılcım'ın hamile olduğunu söylemesi Beliz'i şoke ediyor. Doktor Ali Vefa ise aşkını Nazlı'ya anlatmanın bir yolunu arıyor. Sonunda cesaretini toplayan Ali Vefa, Nazlı'ya bir gül vererek, "Ben seni sevmek istiyorum. Sevebilir miyim?" diye soruyor. Ali'nin sözleri karşısında ise Nazlı donup kalıyor.

Taner Ölmez, Onur Tuna, Reha Özcan, Sinem Ünsal ve Hazal Türesan'ın başrolünü oynadığı fenomen dizi, 23 Ocak Perşembe akşamı yeni bölümüyle ekrana gelecek.

MUCİZE DOKTOR'UN SON BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?

Mucize Doktor'da bir vaka üzerine konuşan Tanju ve Kıvılcım arasındaki sohbet, Ali Vefa'ya geldi. Kıvılcım'ın Tanju'ya "Ali Nazlı olmadan bir hiç. Ali hastaneye geldiğinden beri Nazlı onunla uğraşıyor. Kızcağız bütün vaktini onun için harcıyor. Ali, Nazlı olmadan biraz işlevsiz" demesini duyan Ali Vefa büyük üzüntü yaşadı.

Ali Vefa kendi içinde büyük sorgulamalar yaşarken, yardımına Nazlı yetişti. Finalde ise Ali Vefa'ya itirafta bulunan Nazlı, "Sen gelmeden önce ben kaybolmuştum. Bir boşluk vardı. Hastalarla fazla bağ kurarak, boşluğu doldurmaya çalışıyordum. Ama sen geldikten sonra yapmıyorum artık. Kalbimdeki o boşluk galiba seninle doldu" dedi. Nazlı'nın sözleri karşısında heyecanlanan Ali Vefa ise ne diyeceğini bilemedi.

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