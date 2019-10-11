Mucize Doktor dizisinde Ali'nin çocuğa kitap okuduğu sahne izleyicileri gözyaşlarına boğdu

Mucize Doktor dizisinde Ali'nin çocuğa kitap okuduğu sahne izleyicileri gözyaşlarına boğdu

Yayınlandığı ilk bölümden itibaren reyting listelerini altüst eden Mucize Doktor dizisinin dün akşam yayınlanan bölümünde Ali'nin ölen abisine çok benzeyen bir çocuğa kitap okurken gözyaşlarına hakim olamaması izleyici derinden sarstı.

11.10.2019 08:18
Mucize Doktor dizisinde Ali'nin çocuğa kitap okuduğu sahne izleyicileri gözyaşlarına boğdu

FOX TV'nin reytingleri altüst eden, The Good Doctor uyarlaması olan Mucize Doktor, 10 Ekim Perşembe akşamı 5. son bölümüyle ekrana geldi. Mucize Doktor'un son bölümünde, Ali'nin yıllar önce ölen kardeşine benzerliğiyle dikkat çeken bir çocuğa kitap okurken duygularına hakim olamaması izleyicileri gözyaşlarına boğdu.

KANSER SANDIĞI ÇOCUĞUN HAYATINI KURTARDI

Savant otizm sendromlu Doktor Ali Vefa'nın hikayesinin anlatıldığı Mucize Doktor'un dün akşam yayınlanan bölümünde Ali yıllar önce ölen kardeşine benzerliğiyle dikkat çeken bir çocuğun hayatını kurtardı. Herkesin kanser sandığı çocuğun başka bir hastalığı olduğunu anlayan Ali, Ferman'dan tepki çekmesine rağmen, Nazlı ve Adil'in yardımıyla teşhisi koydu.

İZLEYİCİLER GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

Yıllar önce abisine çok istediği Şeker Portakalı kitabını alan Ali, abisinin son sayfasını okuyamadığı kitabı hastasına okudu. Ali'nin kitap okurken duygusal anlar yaşaması ve çocuğun yanından ayrılırken ağlayarak "Hoşçakal abi" demesi izleyicileri gözyaşlarına boğdu. Diziyi izleyenler yaşadığı duyguları Twitter hesabından paylaştı. Kullanıcılardan biri "Dokunmayın çok fenayım" derken biri de dizinin şiddet ve argo olmadan izleyicileri ekrana kilitleyebilmesine dikkat çekti.

İşte Mucize Doktor hakkında atılan bazı tweetler:

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YORUMLAR (10)

  • DİYARBAKIRLI:
    bakın şu sonuç çıkıyor biribirimizi sevmeliyiz nefret dilini bırakmalıyız efendiliklede gayet güzel diziler yapılabiliniyor
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  • ABARTII:
    O kadar Abartmayın , ha işte izleniyor. . . . . doktorlar dizisin de az kelime oyunu yapılmış yeniden piyasaya sürülmüş hali :D ordaki saf hasan karakteri gitmiş yerine hasta ali gelmiş. . . ;-) yarın buda doktorlar dizisi gibi sözde aşk altında fuhuş sahneleri ile dolarr taşar
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  • ALİ BİLDİREN:
    reklamdan diziyi izleyemedik ki, en son biterken aynı yerde reklamı koydu koydu başlattı bitirdiler. değişik hemşire kız sıkıntılı. doktor kızı dizi başlarken sabah ruh gibi ne yapmışlar yüzü kireç gibi bembeyaz birşey olmuştu. bu bölümü çekmiş olmak için çekmiş gibiler konu da azdı.
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  • ADIMIZI YAZALIM:
    yav kardeşim daha yeni başlamış bitecek mi yazıyon. konumuz o değil. bitecek olsa böyle mi olur. neden böyle şeyler yapıyorsunuz.
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  • TARUM:
    bir karakter ve iki cerrah doktor yüzünden olmuştur gerisi yüzünden değil
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  • DOKTORCİWAN:
    pekii otoban ortasında doblonun kaputunda yapılan karaciğer ameliyatına da bişey diyen var mı ?
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  • MUCİZE DOKTOR:
    herşey güzelde şu saçma sapan aşkları koymasanız daha güzel olacak ferman Beliz ile sevgili Nazlı Ferman'' a aşık Ali Nazlı''ya aşık olacak gibi duruyor böyle şeylerle güzelim diziyi mahvetmeyin
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