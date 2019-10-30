Mucize Doktor'da oynayan Özge Özder, Jet Sosyete'de rol aldı

30.10.2019 07:44

Senarist ve oyuncu Gülse Birsel'in yazdığı Jet Sosyete dizisi, üçüncü sezonda TV8 ekranlarından Puhu TV'ye transfer oldu. FOX TV ekranlarında yayınlanan ve farklı hikayesiyle herkesi kendine hayran bırakan Mucize Doktor'un oyuncusu Özge Özder de Jet Sosyete'ye dahil oldu.

YENİ BÖLÜMDE ROL ALDI

Herhafta ilgiyle ve keyifle izlenen eğlencesi bol dizinin 4. fragmanı yayınlandı. Mucize Doktor dizisinde Kıvılcım rolünü oynayan Özge Özder ise herkesi şaşkına çevirdi. Özder'in Jet Sosyete'nin kadrosuna tamamen mi dahil olduğu yoksa konuk oyuncu olarak mı katıldığı henüz bilinmiyor.

BELİZ'İ ALT ETMEYE ÇALIŞAN KADINI OYNUYOR

30'ların sonunda. Hastanenin müdür yardımcısı ve Beliz'in üvey annesidir. Beliz'in kullanmadığı bütün o silahları; güzelliği, mevkisini, zekasını hiç çekinmeden kullanır... Bedeli, günahı ne olursa olsun, Kıvılcım muhakkak istediğini alır. En büyük amacı ise Beliz'den kurtulup hastanenin başına geçmektir.

ÖZGE ÖZDER KİMDİR?

Özge Özder, 1 Nisan 1978 tarihinde Ankara'da bir evin tek çocuğu olarak doğmuştur. Tam adı Elif Özge Özder'dir. Annesi teknik ressam, babası imar planlamacısı idi. Ortaokul ve liseyi Ankara Özel Yükseliş Kolejinde okudu. 1996 yılında Ankara Bilkent Üniversitesi Tiyatro Bölümünü burslu kazanır, Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuarı Tiyatro Bölümünü ise derece ile kazanır. Tercihini Ankara Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuarından yana kullanarak burada okudu. 2000 yılında Ankara Devlet Konservatuvarı tiyatro bölümünden mezun oldu.

İstanbul'da ki oyunculuk serüveni BKM ile başladı. 2001 yılından beri sahnelerde olan Özge Özder, 2005 yılından beri İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrolarında kadrolu olarak rol almaktadır. Özge Özder, 2007-2008 yılları arasında Reşat Nuri Güntekin'in 1925'te yazdığı romanından uyarlanan "Dudaktan Kalbe" adlı dizide başrollerde Aslı Tandoğan, Burak Hakkı, Yiğit Özşener ve Fadik Sevin Atasoy ile birlikte oynadı.

Özge Özder, 4-11 Ekim 2013 tarihlerinde yapılan 50. Altın Portakal Film Festivali'nde sunuculuğu Murat Han ile paylaşmıştır. 2011 – 2014 yılları arasında yapımcısının Fatih Aksoy olduğu Med Yapım imzalı "Umutsuz Ev Kadınları" adlı dizide Emel karakterini canlandırdı. Oyuncu son olarak da Mucize Doktor dizisinde Kıvılcım karakterine hayat verdi.