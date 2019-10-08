Mucize Doktor'da oynayan Hayal Köseoğlu, tatil pozlarıyla dikkat çekti

08.10.2019 08:01

FOX TV'nin yeni sezonda başlayan dizisi Mucize Doktor, konusu ve reyting başarısının yanı sıra oyuncularının özel hayatlarıyla da gündeme gelmeye devam ediyor. Her bölümü büyük bir ilgiyle izlenen dizide Hemşire Açelya'yı oynayan Hayal Köseoğlu da paylaşımlarıyla gündeme geldi.

POZLARIYLA DİKKAT ÇEKTİ

Dizinin son bölümünde başrol oyuncusu Ali'ye söyledikleriyle birçok kullanıcının tepkisini çeken Hayal Köseoğlu, özel hayatıyla gündeme geldi. Sosyal medya hesabını aktif kullanan 27 yaşındaki oyuncunun havuz başında beyaz bikinisiyle verdiği poza ve tatil boyunca çektirdiği karelere takipçilerinden yorum yağdı.

HEM HIRSLI HEM NEŞELİ

Otistik savant sendromu olan Doktor Ali'nin hikayesinin anlatıldığı Mucize Doktor'da yıldızı parlayan Hayal Köseoğlu, dizide henüz 20'lerinde olan, Nazlı'nın ev arkadaşı, hırslı, güzel, bakımlı, neşeli bir hemşireyi canlandırıyor. Açelya hemşirenin en tahammül edemediği şey ise doktor-hemşire arasındaki hiyerarşi.

HAYAL KÖSEOĞLU KİMDİR?

1993 doğumlu olan Hayal Köseoğlu, İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarı Müzikal Bölümü'nde öğrenimine devam ediyor. Aşk-ı Memnu, Muhteşem Yüzyıl dizileriyle dikkatleri üzerine çeken Hayal Köseoğlu, Arkadaşlar İyidir, İstanbullu Gelin ve Ufak Tefek Cinayetler'de canlandırdığı karakterlerle geniş kitlelerce tanındı. Sinema kariyerine fantastik-gençlik filmi Özgür Dünya ile adım atan genç oyuncu, başrollerinde yer aldığı Sesinde Aşk Var filminde de rol almıştı.

Post prodüksiyonu devam eden ve 2019 yaz sezonunda çekimleri tamamlanan sinema filmleri Bir Nefes Daha, Beni Sevenler Listesi de seyirciyle buluşmak için gün sayıyor. Fantastik Hikayeler Makinesi ve DasDas prodüksiyonu antik oyun Yakaranlar ile tiyatro izleyicisinden de tam not alan Hayal Köseoğlu, oyunculuk kariyeriyle eş zamanlı olarak müzik çalışmalarını da sürdürüyor. Hayal Köseoğlu'nun dijital müzik platformlarında sözü-müziği kendisine ait olan pek çok şarkısı bulunuyor.

İşte Mucize Doktor'un Açelya'sının dikkat çeken pozları...