: Mucize Doktor'da Ferman'ın büyük sırrını öğrenen Ali, ilk kez birisine sarıldı

06.12.2019 08:26 | Son Güncelleme: 06.12.2019 08:26

FOX TV'nin yayınladığı günden beri reyting rekorları kıran dizisi Mucize Doktor, dün akşam 13'üncü bölümüyle ekrana geldi. Ferman'ın yıllardır herkesten sakladığı sırrının ortaya çıktığı sahnede izleyenler duygusal anlar yaşadı.

İLK DEFA BİRİSİNE SARILDI

Mucize Doktor'da Ferman'ın yıllardır herkesten sakladığı sırrı ortaya çıktı. Doktor Ferman Ali'yi, bakım evinde kalan kız kardeşinin yanına götürdü. Kardeşinin hastalığına kendisinin neden olduğunu söyleyen Ferman gözyaşlarına boğuldu. Ali ise hayatında ilk defa kendi isteğiyle birisine dokundu ve Ferman'a sarıldı.

BİR HASTA ALİ'Yİ DUDAĞINDAN ÖPTÜ

Mucize Doktor 13. bölümde Adil'in de desteklemesiyle Ali sonunda birine dokunmaya karar verdi. Ali, Nazlı'ya dokunmak için kendisini hazırlarken beklemediği bir olay yaşadı. Tümör nedeniyle yaptığı davranışları kontrol edemeyen bir kadın hasta, muayene sırasında Ali'yi dudağından öptü.

FERMAN, SALDIRIYA UĞRAYAN ALİ'Yİ KURTARDI

Ali Vefa bu öpücük nedeniyle çok zor anlar yaşadı. Ali ve kadının öpüştüğü anı gören hasta yakınları, hastane önünde Doktor Ali Vefa'ya saldırdı. Ali'nin dayak yediğini gören Ferman, Ali'nin yardımına koşarak saldırganların arasından kurtarmayı başardı. Hasta yakınlarının saldırısından kurtulan Ali Vefa'nın sözleri ise Ferman'ı duygulandırdı. Ferman, herkesten sakladığı sırrını Ali'ye açıklamaya karar verdi. Ali Vefa'yı, bir bakım evinde tedavi gören kız kardeşinin yanına götüren Ferman gözyaşlarına boğuldu.

DUYGUSAL ANLAR YAŞANDI

Doktor Ferman kız kardeşinin hastalığının sebebinin kendisini olduğunu itiraf ederek gözyaşlarına boğuldu. Ferman'ın ağlamasına dayanamayan Ali ise hayatında ilk defa kendi isteğiyle birisine dokundu ve Ferman'a sarıldı. O anlara ise kendilerini takip ederek bakım merkezine gelen Ferman'ın sevgilisi Beliz de şahit oldu.

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