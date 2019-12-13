: Mucize Doktor'da Kıvılcım, Güneş ile Gülin arasındaki ilişkiyi öğreniyor

13.12.2019 00:40 | Son Güncelleme: 13.12.2019 00:45

FOX TV ekranlarının reyting rekorları kıran dizisi Mucize Doktor'da Kıvılcım, Güneş ve Gülin arasında dikkat çeken bir sahne yaşandı. Kıvılcım, Güneş ile Gülin'in aşkını öğreniyor.

Mucize Doktor'un 14. bölümünde, Kıvılcım'ın "Yine mi buradasın sen ne yapıyorsun burada?" sorusuna Güneş, "Yardım etmek için buradayım" diyerek yanıt verir. Bunun üzerine Kıvılcım, "O zaman biz bu kızı niye burada işe aldık. Niye bu masaya sekreter diye oturttuk" cevabını verir. Sessizlik üzerine gerilen ortamda Gülin'e dönen Kıvılcım, "Elleriniz mumdan mı Gülin Hanımcım sizin" diye tepki gösteriyor.

Daha sonra Selvi hemşire, "Kusura bakmayın Kıvılcım Hanım, ben Güneş'e bir iş vermiştim. Onu halledip şimdi geldi." dedi. Hemşireleri sert bir dille uyaran Kıvılcım, "Beliz Hanım döndü diye gözümü üzerinizden ayıracağımı sanıyorsanız çok yanılıyorsunuz. Siz bu hastanenin vitrinisiniz. Arı gibi uçacaksınız burada." dedi.

GÜNEŞ, AŞKINI İTİRAF EDİYOR

Güneş ile Gülin'in bakışmasını gören Kıvılcım, "Sizin aranızda bir şey mi var?" diye sorar. Bunun üzerine Güneş, "Ben ona aşığım. Ama o bana aşık mı bilmiyorum" diye cevap verdi.

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