Mucize Doktor 'Açelya' kimdir? Hayal Köseoğlu kimdir, nereli, kaç yaşında? Hangi dizilerde rol aldı?

Mucize Doktor dizisinde Açelya karakteri izleyiciler tarafından merak ediliyor. Peki Mucize Doktor dizisi Açelya kimdir, gerçek adı nedir? Hayal Köseoğlu kimdir, nereli, kaç yaşında, mesleği ne, burcu ne? Mucize Doktor Açelya karakterini kim canlandırıyor?