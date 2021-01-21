Mucize Doktor 'Açelya' kimdir? Hayal Köseoğlu kimdir, nereli, kaç yaşında? Hangi dizilerde rol aldı?
Mucize Doktor dizisinde Açelya karakteri izleyiciler tarafından merak ediliyor. Peki Mucize Doktor dizisi Açelya kimdir, gerçek adı nedir? Hayal Köseoğlu kimdir, nereli, kaç yaşında, mesleği ne, burcu ne? Mucize Doktor Açelya karakterini kim canlandırıyor?
Perşembe günleri FOX TV'de izleyiciler karşısına çıkan Mucize Doktor dizisinin karakterleri merak ediliyor. Mucize Doktor oyuncularından birisi olan Açelya kimdir, aslen nereli, kaç yaşında? Açelya (Hayal Köseoğlu) kimdir? Hangi dizilerde oynadı? Mucize Doktor Açelya (Hayal Köseoğlu) hangi dizilerde rol aldı? Hayatı ve biyografisi haberimizde.
MUCİZE DOKTOR AÇELYA KARAKTERİNİ KİM CANLANDIRIYOR?
Mucize Doktor dizisinde Açelya karakterini "Hayal Köseoğlu" canlandırmaktadır.
HAYAL KÖSEOĞLU KİMDİR?
Hayal Köseoğlu (26 Mayıs 1992, İstanbul), Türk oyuncu ve tiyatrocu.
ROL ALDIĞI DİZİLER
1998 : Ruhsar
1999 : Mahallenin Muhtarları : Zekiye
2008-2010 : Aşk-ı Memnu : Pelin
2011 : Muhteşem Yüzyıl : Nilüfer Hatun
2016 : Arkadaşlar İyidir : Merve
2017 : Ufak Tefek Cinayetler : Derya
2017-2018 : İstanbullu Gelin : Zeynep
2019-günümüz : Mucize Doktor : Açelya