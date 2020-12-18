Mucize Doktor'a veda eden Seda Bakan karalar bağladı
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Mucize Doktor'a veda eden Seda Bakan karalar bağladı

18.12.2020 13:12 | Son Güncelleme: 18.12.2020 13:17
Mucize Doktor'a veda eden Seda Bakan karalar bağladı

'Mucize Doktor' dizisine veda eden oyuncu Seda Bakan, önceki gün İstinyePark'da objektiflere yansıdı

Baştan aşağı siyaha bürünen Bakan, akşam saatlerinde geldiği alışveriş merkezinde Miu Miu, Beymen gibi dünyaca ünlü mağazaları gezerek alışveriş yaptı.

'ÇOK YORUCUYDU'

Mucize Doktor'a veda etmesi hatırlatılan Bakan, "Çok güzel ve yorucu bir süreçti. Tekrar güzel projelerde görüşmek üzere..." ifadelerini kullandı.

Hızlı bir şekilde alışveriş turunu tamamlayan başarılı oyuncu tek başına geldiği alışveriş merkezinden özel aracı ile ayrıldı.& ;& ;

Kaynak: Snob Magazin

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