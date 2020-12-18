Mucize Doktor'a veda eden Seda Bakan karalar bağladı

Baştan aşağı siyaha bürünen Bakan, akşam saatlerinde geldiği alışveriş merkezinde Miu Miu, Beymen gibi dünyaca ünlü mağazaları gezerek alışveriş yaptı.

'ÇOK YORUCUYDU'

Mucize Doktor'a veda etmesi hatırlatılan Bakan, "Çok güzel ve yorucu bir süreçti. Tekrar güzel projelerde görüşmek üzere..." ifadelerini kullandı.

Hızlı bir şekilde alışveriş turunu tamamlayan başarılı oyuncu tek başına geldiği alışveriş merkezinden özel aracı ile ayrıldı.& ;& ;





Kaynak: Snob Magazin