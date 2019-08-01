'MTV Moda Öncüsü Ödülü'nün ilk sahibi; Mark Jacobs oldu

MTV, Amerika Moda Tasarımcıları Konseyi (CFDA) işbirliği ile bu yıl ilk kez MTV Moda Öncüsü Ödülü'nü verdi. Dünya müzik ve sanat camiasında kalıcı bir moda etkisi yaratan tasarımcılara verilen ödülün ilk sahibi, dünyaca ünlü tasarımcı Marc Jacobs oldu. Jacob, 26 Ağustos'ta, 2019 Video Müzik Ödülleri'nde kırmızı halıda özel bir multimedya şovu ile yer alacak.

Lady Gaga, Cardi B ve Nicki Minaj gibi moda ikonlarını giydirmesi ve reklam kampanyaları için Cher ve Missy Elliott ile iş birliği yapmasıyla tanınan dünyaca ünlü moda tasarımcısı Marc Jacobs, MTV'nin Amerika Moda Tasarımcıları Konseyi (CFDA) işbirliğiyle bu yıl ilk kez vereceği 'MTV Moda Öncüsü Ödülü'nün ilk sahibi oldu. Bu yıldan itibaren, dünya müzik dünyasına özgü kalıcı bir moda etkisi yaratan kişilere verilecek olan ödül, otuz yılı aşkın bir süredir yaptığı çalışmalarla 'Moda Öncüsü Ödülü'nün ruhunu taşıyan Jacob'a layık görüldü.

Mark Jacob, 26 Ağustos'ta, New Jersey The Prudential Center'da düzenlenecek 2019 Video Müzik Ödülleri'nin bir parçası olarak, kırmızı halıda bir multimedya şovu ile yer alacak. Jacobs ve tasarım ekibi, kırmızı halıda daha önce yaşanmamış yaratıcı bir deneyim sunacaklar. Bu deneyim, özel bir fotoğrafçı ile sosyal platformlarda paylaşmak üzere son derece stilize edilmiş unsurlara sahip olacak.

Komedyen, oyuncu ve yazar Sebastian Maniscalcowill'in suncağı '2019 Video Müzik Ödülleri' müziğin en büyük yıldızları ile hayranlarını buluşturarak; yılın en ikonik videoları ile heyecan verici performanslarını, viral anlarını ve yeni, türünün en etkileyici hayran deneyimiyle kutlayacak.

Kaynak: Bültenler