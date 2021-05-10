MSI 2021 5. gün fikstürü paylaşıldı, bugün günlerden fastPay Wildcats!
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MSI 2021 5. gün fikstürü paylaşıldı, bugün günlerden fastPay Wildcats!

MSI 2021 5. gün fikstürü paylaşıldı, bugün günlerden fastPay Wildcats!
Playerbros - Haberler | Gamegar

MSI 2021'de bugünün maçları!

MSI 2021'de 9 Mayıs itibariyle 4. gün geride kaldı. A grubunun mücadelelerine sahne olan 4. gün sonunda Royal Never Give Up ve Pentanet.GG gruptan çıkmayı başarırken Unicorns Of Love turnuvaya veda etti. Temsilcimiz fastPay Wildcats'in de mücadele edeceği 5. günde ilk olarak saat 16.00'da tanıdığımız bir isim olan Armut'a karşı mücadele edeceğiz.

5. Gün Maçları;

  • 16.00/ Mad Lions- fastPay Wildcats
  • 17.00/ PSG Talon- paiN Gaming
  • 18.00/ fastPay Wildcats- PSG Talon
  • 19.00/ paiN Gaming- Mad Lions
  • 20.00/ paiN Gaming- fastPay Wildcats
  • 21.00/ PSG Talon- Mad Lions

B grubu puan durumu;

  • Mad Lions (3G-0M)
  • PSG Talon (2G-1M)
  • paiN Gaming (1G-2M)
  • fastPay Wildcats (0G- 3M)

Temsilcimiz fastPay Wildcats için tamam yada devam günü olan bu mücadelelerde başarılar dileriz!

MSI 2021'i canlı olarak Twitch üzerinden global olarak Riot Games kanalından, Türkçe yayını ise Riot Games Turkish kanalından izleyebilirsiniz.

Kaynak: Playerbros

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