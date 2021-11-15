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Terör örgütünün inleri imha ediliyor

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Terör örgütünün inleri imha ediliyor

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyinde devam eden Pençe Yıldırım Operasyonu ile teröristlere ait 163 mağara tahrip edildiğini açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyinde devam eden Pençe Yıldırım Operasyonu ile teröristlere ait 163 mağara tahrip edildiğini açıkladı.

MSB'den yapılan açıklamada, "Irak'ın kuzeyinde devam eden Pençe Yıldırım Operasyonu ile teröristlere ait 163 mağara tahrip edilerek 57 uzun ve 81 kısa menzilli silah ile bunlara ait binlerce mühimmat ele geçirildi.

Bölgede geçen ay 27 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi" denildi.

(Oğuzhan Halil Özbek/İHA)

Terör örgütünün inleri imha ediliyor

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