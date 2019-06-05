Son Dakika! Pençe Harekatı'nda öldürülen terörist sayısı 40 oldu

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada "Irak'ın kuzeyi Hakurk'ta başarılı şekilde devam eden Pençe Harekatı'nda 6 terörist daha etkisiz hale getirilerek harekatın başlangıcından bu yana etkisiz hale getirilen terörist sayısı 40 oldu. Ayrıca Zap bölgesinde de 2 terörist etkisiz hale getirildi." denildi.

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Kaynak: İHA