Son Dakika! Pençe Harekatı'nda öldürülen terörist sayısı 40 oldu
Son dakika! Milli Savunma Bakanlığı, Pençe Harekatı'nda 6 terörist daha etkisiz hale getirilerek harekatın başlangıcından bu yana etkisiz hale getirilen terörist sayısı 40 olduğunu açıkladı.
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada "Irak'ın kuzeyi Hakurk'ta başarılı şekilde devam eden Pençe Harekatı'nda 6 terörist daha etkisiz hale getirilerek harekatın başlangıcından bu yana etkisiz hale getirilen terörist sayısı 40 oldu. Ayrıca Zap bölgesinde de 2 terörist etkisiz hale getirildi." denildi.
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Kaynak: İHA
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