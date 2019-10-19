MSB görüntüleri paylaştı! İşte terör örgütünün yakıp yıktığı hastane
Milli Savunma Bakanlığı, Tel Abyad Hastanesi'ndeki cihazların terör örgütü PKK/YPG tarafından yakılarak kullanılamaz hale getirildiği, bir kısım malzemenin de teröristler tarafından kaçırıldığının belirlendiğini duyurdu.
YPG/PKK'lı teröristlerin Tel Abyad şehrinde verdikleri zarara her geçen gün yeni bir tanesi ekleniyor. Milli Savunma Bakanlığı sosyal medya hesabı Twitter'dan paylaştığı görüntüler YPG/PKK'lı teröristlerin hedef aldıkları hastane görülüyor.
YAKIP YIKMIŞLAR
Tel Abyad Hastanesi'nin hızlı şekilde hizmete sokulması için yapılan incelemede; hastanedeki cihazların terör örgütü PKK/YPG tarafından yakılarak kullanılamaz hale getirildiği, bir kısım malzemenin de teröristler tarafından kaçırıldığı tespit edildi.
Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Tel Abyad Hastanesi'nin hızlı şekilde hizmete sokulması için yapılan incelemede; hastanedeki cihazların terör örgütü PKK/YPG tarafından yakılarak kullanılamaz hale getirildiği, bir kısım malzemenin de teröristler tarafından kaçırıldığı tespit edildi" denildi.