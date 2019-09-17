Milli Savunma Bakanlığı, Kararlılık-2019 Tatbikatı'nın görüntülerini paylaştı

Milli Savunma Bakanlığı, Kararlılık-2019 Tatbikatı'nın görüntülerini paylaştı

Mili Savunma Bakanlığı, Deniz Kuvvetleri Komutanlığının gerçekleştirdiği 'KARARLILIK-2019 Tatbikatı'nın görüntülerini paylaştı.

17.09.2019 18:53
Milli Savunma Bakanlığı, Kararlılık-2019 Tatbikatı'nın görüntülerini paylaştı

Mili Savunma Bakanlığı Deniz Kuvvetleri Komutanlığı 'KARARLILIK-2019 Tatbikatı görüntülerini paylaştı

"Gemilerimizin Gölcük, Erdek, Foça ve Aksaz'dan hareketiyle başlayan, Deniz Kuvvetleri Komutanlığımızın KARARLILIK-2019 Tatbikatı'ndan görüntüler" notuyla sosyal medya hesabından paylaştı.

Milli Savunma Bakanlığı, Kararlılık-2019 Tatbikatı'nın görüntülerini paylaştı
Kaynak: DHA
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