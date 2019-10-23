MSB, Barış Pınarı Harekatı süresince gönüllü askerliğe başvuranların sayısını açıkladı

23.10.2019 12:06

Milli Savunma Bakanlığından gündemle ilgili açıklamalar yapıldı. MSB'den yapılan açıklamada, "Barış Pınarı Harekatı'nın başladığı 9 Ekim tarihinden itibaren 130'u kadın 2 bin 330 vatandaşımız gönüllü askerlik için başvurmuştur." ifadelerine yer verildi.

Bakanlıktan yapılan açıklama şu şekilde;

Mutabakat çerçevesinde mevcut harekat alanımız dışında bu aşamada yeni bir harekat icra edilmesine gerek kalmamıştır.

Türkiye, sınırlarının güneyinde bir terör koridorunun oluşmasına asla müsaade etmeyecek, terörle mücadelemiz kararlılıkla devam edecektir.

Harekat, bölgenin terörden arındırılması, terör örgütünün yerel halk üzerindeki baskı ve zulmünün sona erdirilmesine büyük katkı sağlanmıştır.

Terör tehdidinin bertaraf edilmesiyle, göçü tetikleyen en büyük etken de ortadan kaldırılmış olacaktır.

Cumhurbaşkanımız ile Rusya Federasyonu Devlet Başkanı arasında varılan mutabakat kapsamında bugünden itibaren müşterek çalışmalara başlanacak.

Ayrıntılar geliyor...