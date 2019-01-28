Motosikletiyle Dükkana Daldı, "Yabancı Değilim Ağabey" Dedi

Direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü motosikletiyle dükkana daldı. Motosiklet sürücüsü yaşanan kazayı, "Yabancı değilim ağabey" diyerek açıkladı. Sürücünün dükkana dalma anı ve şaşırtan açıklaması kameralara yansıdı.

MOTOSİKLETİYLE DÜKKANA DALDI

Direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü motosikletiyle dükkana daldı. Biranda karşısında motosikletliyi gören dükkan sahibi ise şoke oldu.

"YABANCI DEĞİLİM AĞABEY"

Dükkan sahibinin, "Ağabey ne yaptın ya sen nasıl becerdin dükkana böyle girmeyi" diyerek kazaya tepki göstermesi üzerine motosiklet sürücüsünün yaptığı açıklama şaşkına çevirdi. Sürücüsü yaşanan kazayı, "Yabancı değilim ağabey" diyerek açıkladı.

O ANLAR KAMERADA

Sürücünün dükkana dalma anı ve şaşırtan açıklaması kameralara yansıdı.

Kaynak: İHA