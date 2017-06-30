Motosikletin Çarptığı Kişi Öldü

Kuşadası ilçesinde kaldırımda yürüyen bir kişi, motosikletin çarpması sonucu yaşamını yitirdi.



Alınan bilgiye göre O.A, İkiçeşmelik Mahallesi'nde dengesini kaybedince kullandığı 09 BT 726 plakalı motosikletten atladı. O.A'nın atlamasıyla sürüklenen motosiklet, kaldırımda yürüyen Hamza Tekin'e çarptı.



Kuşadası Milli Eğitim Müdürlüğünde görevli olduğu öğrenilen Tekin, olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerinin müdahalesine rağmen kurtarılamadı.



Motosiklet sürücüsü O.A gözaltına alındı.