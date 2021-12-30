Motosiklet hırsızlarını JASAT yakaladı

IĞDIR MERKEZ, IĞDIR (İHA) - Iğdır'da motosiklet hırsızlığı yapan 2 şüpheli, Jasat'ın takibi sonucu yakalanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgiye göre, Iğdır-Merkez Yaycı köyünde B.A.'ya ait motosikletin 21 Aralık'ta çalınmasının ardından ekipler harekete geçti. Iğdır Jandarma Suç Araştırma Timinin ( Jasat ) sürdüğü takip, yaptıkları araştırma ve kamera incelemeleri sonucunda olay şüphelilerinin E.B.(27) ve E.B. (22) isimli şahıslar olduğu tespit edildi. Jandarmanın Dedektifleri JASAT tarafından yapılan araştırmalar neticesinde olay şüphelilerinin Ağrı-Doğubayazıt ilçesinde ikamet ettikleri de tespit edildi. Hırsızlık yapan aynı şahısların aynı tarihte polis bölgesinde de motosiklet hırsızlığı yaptıkları da belirlendi. Iğdır İl Merkez Jandarma Karakol Komutanlığının operasyonu ile 2 şahıs Doğubayazıt ilçesindeki ikametlerinde gözaltına alındı. Şüpheliler alınan ifadelerinin ardından sevk edildikleri adli makamlar tarafından tutuklanarak Iğdır Cezaevine teslim gönderildi. - IĞDIR

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