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Motosiklet alev alev yandı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Motosiklet alev alev yandı

Sakarya'nın Karasu ilçesinde park halindeki motosiklet alev alev yandı.

SAKARYA (İHA) - Sakarya'nın Karasu ilçesinde park halindeki motosiklet alev alev yandı. Yangın çevredeki vatandaşların müdahalesi ile söndürülürken, motosiklet kullanılamaz hale geldi.

Yangın, Karasu ilçesi merkezinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, park halindeki motosiklet henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı alev aldı. Kısa sürede alev topuna dönen motosiklete çevredeki vatandaşlar müdahale etmeye çalıştı. Vatandaşların müdahalesi ile yangın kontrol altına alındı. Yangın sonucunda motosiklet kullanılamaz hale geldi. - SAKARYA

Motosiklet alev alev yandı

Motosiklet alev alev yandı

Motosiklet alev alev yandı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa

Alarko Eğitim Kültür Vakfı, Sakarya, Yangın, 3. Sayfa, Haber

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