Mortal Kombat Legends Battle of the Realms İçin Resmi Fragman Yayınlandı
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Mortal Kombat Legends Battle of the Realms İçin Resmi Fragman Yayınlandı

Mortal Kombat Legends Battle of the Realms İçin Resmi Fragman Yayınlandı
Turkmmo - Haberler | Gamegar

Mortal Kombat Legends: Scorpion's Revenge, şaşırtıcı derecede havalı bir Mortal Kombat animasyon filmiydi.

Mortal Kombat Legends: Scorpion's Revenge, şaşırtıcı derecede havalı bir Mortal Kombat animasyon filmiydi. ve bugün, devamı Mortal Kombat Legends Battle of the Realms'in 31 Ağustos'ta çıkacağını bildirmekten mutluluk duyuyoruz.

Mortal Kombat Legends Battle of the Realms

Mortal Kombat Legends Battle of the Realms'da kahramanlardan oluşan ekibimiz 'ın düşman kuvvetleri tarafından kuşatılır ve Raiden ve savaşçı grubunu diyarların kaderini belirleyecek son bir Mortal Kombat'ta yarışmak için bir anlaşmaya zorlar. Şimdi kahramanlarımız Earthrealm'i savunmak için Outworld'e seyahat etmelidir. Aynı zamanda, Scorpion, Tek Varlığı diriltmek için kullanılmadan önce kadim Kamidogu'yu bulmalıdır - bu, evrendeki her şeyin kesin olarak yok edilmesi anlamına gelir.

Şimdi görebileceğiniz gibi, bu animasyon film ile MK'nin bilgisi arasında bazı farklılıklar var. Görebildiğimiz kadarıyla, bu MK2 ve MK3'ün bir karışımı. Ancak, tüm hikaye, Dünya'nın işgali değil, turnuva etrafında döner. Şimdi MK3'ü de ekliyorum çünkü Jax'i metal kolları ve Stryker ile görüyoruz. Bu karakterler Mortal Kombat 2'de yoktu. Ben de Shinnok'u 1: 49'da gördüm sanırım.

2020 MK animasyon filmi iyi olduğu için bu film için oldukça heyecanlıyım.

Kaynak: Turkmmo

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