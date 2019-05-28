Morgu hurdacıya sattığı iddia edilen hastane müdürüne soruşturma!
Bursa'da bir Devlet Hastanesi'nde, 3 bölümden oluşan 1,5 tonluk morgun kaybolmasıyla ilgili, Hastane İdari ve Mali İşler Müdürü Müdürü hakkında soruşturma başlatıldı. Teknik servis görevlileri ifadelerinde müdürün talimatı üzerine morgu hurdacıya sattıklarını söyledi.
Bursa'nın İznik ilçesindeki Devlet Hastanesi'nde 3 bölümden oluşan 1,5 tonluk morgun kaybolmasıyla ilgili, Hastane İdari ve Mali İşler Müdürü Müdürü Ömer Y. hakkında soruşturma başlatıldı. Teknik servis görevlileri ifadelerinde, Ömer Y.'nin talimatı üzerine morgu hurdacıya sattıklarını söyledi.
"MORG, KAMYONETE YÜKLENEREK GÖTÜRÜLDÜ"
İznik'te 2015 yılında Üyecek mevkiinde bulunan eski devlet hastanesi, 2015 yılında İstanbul Kapı mevkiinde bulunan yeni binasına taşındı. İçindeki eşyalar ile birlikte yeni binaya taşınan İznik Devlet Hastanesi'nde 3 göz bölümden oluşan 1,5 tonluk çelik morg, ortadan kayboldu. İddiaya göre, Devlet Hastanesi'nde görevli bir temizlik işçisi, Başhekim Dilek Doğan Baş'a hastane morgunun gece kamyonete yüklenilerek götürüldüğünü söyledi.
"MÜDÜR TALİMAT VERDİ"
Konuyla ilgili soruşturma başlatan Başhekim, teknik servis görevlilerinin ifadesini aldı. Görevliler ifadelerinde, Hastane İdari ve Mali İşler Müdürü Ömer Y.'nin kendilerine 'morgu sat' talimatı verdiğini ve bu talimat üzerine kendilerinin de morgu hurdacıya sattıklarını söyledi.
SAĞLIK BAKANLIĞI'NIN OLAYLA İLGİLİ KARARI BEKLENİYOR
Başhekim Uzm. Dr. Dilek Doğan Baş, Ömer Y. hakkında idari soruşturma başlatırken, Bursa İl Sağlık Müdürlüğü konuyu incelemeye aldı. İl Sağlık Müdürlüğü, 1 aylık soruşturma sonunda Ömer Y.'ye idari cezai işlem uygularken, Sağlık Bakanlığı'nın olayla ilgili kararı bekleniyor.
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Hastane içindeki itilaftan kaynaklı bir olay gibi duruyor. . . yoksa kimse eski hastanede olsa kafasına göre birşey alıp satamaz. . . Buradaki olayda herkes haberdar. . . müdür kumpasa gelmiş sankiCevap Yaz Yayından Kaldır
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Bu demek ki morgdaki cesetleri de kasaplara satmışlardır. . . Böyle adamlardan herşey beklenir. . .Cevap Yaz Yayından Kaldır
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AİLESİ VE KENDİSİ MERAK ETMESİN BİRŞEY OLMAZ. ÇÜNKÜ ÇALMIŞ YA NE YAPMIŞ, ÇALINCA BİRŞEY OLMUYOR Kİ. . . AMA SAKIN OLAKİ AKLINIZA BİRŞEY GETİRMEYİN HA!YOKSA SONUNUZ. . .Cevap Yaz Yayından Kaldır
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Parayı cebe attıysa way haline şırıngayla kan çekerler ''gözünden''Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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ici bosmu dolumuydu acep, o günkü kayip ilanlarini takip etmek lazim. . . .Cevap Yaz Yayından Kaldır
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