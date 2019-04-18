Model Victoria Clay, Derin Dekolteli Elbisesiyle Göz Kamaştırdı

Katıldığı Britain's Next Top Model adlı yarışma programında adını duyuran 25 yaşındaki Victoria Clay, geçtiğimiz günlerde bir etkinliğe katıldı.

Yarışmada birinciliği Ivy Watson'a kaptıran İngiliz güzeli, modelliğe devam ediyor. Sık sık açılış, davet ve etkinliklere katılan Clay, güzelliğinin yanı sıra giydiği kıyafetlerle adından söz ettiriyor. Güzel yıldız, son olarak katıldığı davette giydiği derin dekolteli neon renkli elbisesiyle ilgi odağı oldu.

ELBİSESİYLE GÖZ KAMAŞTIRDI

Clay, önceki gün Richmond'daki Dear Park'ta düzenlenen Circus Extreme etkinliğine katıldı. Victoria, ünlülerin akın ettiği etkinlik için altın rengi gösterişli bir elbise tercih etti. Kendini "harika göğüsleri olan İngiliz gülü" olarak niteleyen Clay, her zaman olduğu gibi iddialı bir kıyafet tercihi yapmıştı.

TEZAT PARÇALARLA KOMBİNLEDİ

Derin dekolteli ve yırtmaçlı parlak bir elbise giyen kızıl saçlı güzel, görünümünü elbisesine tezat mor bir çanta, nude sandaletler ve neon ojelerle tamamlamıştı.

Tüm bakışları üzerine çeken Victoria, Instagram'daki 40 bin takipçisi için de cesur paylaşımlar yapmayı ihmal etmiyor. Güzel modelin paylaşımlarına beğeni ve yorum yağıyor.