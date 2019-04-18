Model Victoria Clay, Derin Dekolteli Elbisesiyle Göz Kamaştırdı
Kendisini güzel göğüslü İngiliz gülü olarak tanımlayan İngiliz model Victoria Clay, katıldığı davette derin dekolteli elbisesiyle tüm dikkatleri üzerine çekti.
Katıldığı Britain's Next Top Model adlı yarışma programında adını duyuran 25 yaşındaki Victoria Clay, geçtiğimiz günlerde bir etkinliğe katıldı.
Yarışmada birinciliği Ivy Watson'a kaptıran İngiliz güzeli, modelliğe devam ediyor. Sık sık açılış, davet ve etkinliklere katılan Clay, güzelliğinin yanı sıra giydiği kıyafetlerle adından söz ettiriyor. Güzel yıldız, son olarak katıldığı davette giydiği derin dekolteli neon renkli elbisesiyle ilgi odağı oldu.
ELBİSESİYLE GÖZ KAMAŞTIRDI
Clay, önceki gün Richmond'daki Dear Park'ta düzenlenen Circus Extreme etkinliğine katıldı. Victoria, ünlülerin akın ettiği etkinlik için altın rengi gösterişli bir elbise tercih etti. Kendini "harika göğüsleri olan İngiliz gülü" olarak niteleyen Clay, her zaman olduğu gibi iddialı bir kıyafet tercihi yapmıştı.
TEZAT PARÇALARLA KOMBİNLEDİ
Derin dekolteli ve yırtmaçlı parlak bir elbise giyen kızıl saçlı güzel, görünümünü elbisesine tezat mor bir çanta, nude sandaletler ve neon ojelerle tamamlamıştı.
Tüm bakışları üzerine çeken Victoria, Instagram'daki 40 bin takipçisi için de cesur paylaşımlar yapmayı ihmal etmiyor. Güzel modelin paylaşımlarına beğeni ve yorum yağıyor.
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MAŞŞALLAH NE BU GÜZELLİK YARABBİM TAM MODEREN BİR HATUNCevap Yaz Yayından Kaldır
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funda sen istedigin yerini gösterCevap Yaz 3 Yayından Kaldır
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bir insanın teni ancak bu kadar güzel olur maşallah Allah sahibine bağışlasınCevap Yaz 1 1 Yayından Kaldır
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çok çirkin duruyorCevap Yaz 4 1 Yayından Kaldır
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Bayan dediğin güzelliğini her ortamda sergilemeli. Cesur ve modern takılmalı. Bakımlı olmalı. Kapanmak isteyenler yallah Arabistana.Cevap Yaz 3 35 Yayından Kaldır