Model Uçak Çalışmalarına İlgi Artıyor
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Model Uçak Çalışmalarına İlgi Artıyor

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Model Uçak Çalışmalarına İlgi Artıyor

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Seyyid Burhaneddin Gençlik Merkezinde açılan Model Uçak Atölyesiyle başlayan çalışmalara her geçen gün ilgi artıyor.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Seyyid Burhaneddin Gençlik Merkezinde açılan Model Uçak Atölyesiyle başlayan çalışmalara her geçen gün ilgi artıyor.

Planör Başlangıç (C) Seviyesi eğitimlerini tamamlayan gençler Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Yan Açık Sahada ilk uçuş deneyimlerini İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı ile yaptı.

Seyyid Burhaneddin Gençlik Merkezi Model Uçak Atölyesinde gençlerin tasarladığı RC Elektirikli Model Uçağın, uçuşunu izleyen İl Müdürü Kabakcı, yaptığı açıklama "Geçmişte gençlerimiz imkansızlıklar içerisinde bir şeyler yapmaya çalışıyordu. Ama bugün Devletimiz, Kurumlarımız genç yeteneklerin önünü açıyor. Bizlerde genç yetenekler için imkan ve ortam hazırlamaya çalışıyoruz. Ülkemizin teknolojik bağlamda da gelişimi için katkı sağlamayı amaçlıyoruz. Kurum olarak bizler gençlerimizin her daim yanındayız. Gençleri bu tür güzel çalışmalar içinde görmek bizleri çok mutlu ediyor" diyerek başarı temennisinde bulundu. - KAYSERİ

Model Uçak Çalışmalarına İlgi Artıyor
Model Uçak Çalışmalarına İlgi Artıyor
Model Uçak Çalışmalarına İlgi Artıyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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