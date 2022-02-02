Model Ece Su Uçkan'ın içinde olduğu taksi denize düştü- Aracın kapılarını açıp yüzerek kurtuldular - Haberler
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Model Ece Su Uçkan'ın içinde olduğu taksi denize düştü- Aracın kapılarını açıp yüzerek kurtuldular

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Model Ece Su Uçkan'ın içinde olduğu taksi denize düştü Aracın kapılarını açıp yüzerek kurtuldularİSTANBUL Kadıköy'de ünlü model Ece Su Uçkan'ın bindiği ticari taksi, sürücüsünün direksiyon kaybetmesiyle denize düştü.

KADIKÖY, İSTANBUL (İHA) - Model Ece Su Uçkan'ın içinde olduğu taksi denize düştü

Aracın kapılarını açıp yüzerek kurtuldular

İSTANBUL Kadıköy'de ünlü model Ece Su Uçkan'ın bindiği ticari taksi, sürücüsünün direksiyon kaybetmesiyle denize düştü. Uçkan ile taksi sürücüsü aracın kapılarını açıp yüzerek denizden çıktı.

Olay Kadıköy Kalamış Marina'da dün saat 22.30 sıralarında meydana geldi. 22 yaşındaki ünlü model Ece Su Uçkan, Ahmet Kaya'nın sürücüsü olduğu ticari taksiye bindi. Marina'ya giren Taksi, seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle denize düştü.

Taksi denizin sularına gömüldü. Ece Su Uçkan ve taksi sürücüsü kendi imkanlarıyla araçtan çıkıp yüzerek kıyıya ulaştı. İhbar üzerine olay yerine polis, sahil güvenlik ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazayı hafif sıyrıklarla atlatan taksi sürücüsü ve Uçkan ifade vermek üzere polis merkezine gitti.

Ece Su Uçkan, daha sonra sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlar ile, yaşadığı korku dolu anları anlattı.

Model Ece Su Uçkan'ın içinde olduğu taksi denize düştü- Aracın kapılarını açıp yüzerek kurtuldular

İhlas Haber Ajansı / Elyesa Karatepe - 3. Sayfa

Amelia Hamlin, Kadıköy, Ece Su, Taksi, 3. Sayfa, Haber

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