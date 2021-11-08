Model Dilara Kurşun, kendisine ormanda cinsel istismarda bulunan eski sevgilisinden şikayetçi oldu

2016 Miss Turkey yarışmasında adını duyurduktan sonra modellik yapmaya başlayan 25 yaşındaki Dilara Kurşun, ayrılmak istediği 28 yaşındaki erkek arkadaşı tarafından son kez buluşma bahanesiyle ormanlık alana götürüldü. Dilara Kurşun ormanda eski erkek arkadaşının cinsel saldırısına maruz kaldı. Manken, elinden kurtularak kaçtığı eski sevgilisinden yaşanan olayların ardından şikayetçi oldu.

TEHDİT EDEREK MANKENİ YANINA ÇAĞIRDI

Sabah'ta yer alan habere göre; Kurşun, Tufan Kılıç'tan ayrılmak istediğini söyledi ancak Kılıç ayrılığı kabul etmedi. Ayrıldıkları süre içerisinde genç kadını telefonla arayarak rahatsız etmeye başlayan Kılıç, ünlü modelin oturduğu sitede ise olay çıkartmaya çalıştı. Tufan Kılıç, 16 Haziran günü akşam saatlerinde yeniden eski sevgilisini aradı. Yıl dönümleri olduğunu ve buluşmak istediğini söyleyen genç adam, teklifini reddeden Kurşun'u tehdit etmeye başladı. "Eğer gelmezsen sitede olay çıkartırım, Annen dahil herkesi birbirine katarım, gel kimse duymasın" şeklinde sözler sonrası Tufan'ın yanına gitmek zorunda kalan Kurşun, eski sevgilisinin aracına bindi.

DARP ETTİKTEN SONRA CİNSEL İSTİSMARDA BULUNMAYA ÇALIŞTI

Araçta tartışmaya devam eden çift, Kumköy tarafındaki ormanlık araziye gitti. Kılıç, saçlarından tuttuğu genç kadını önce darp etti ardından da zorla kıyafetlerini çıkartarak cinsel istismarda bulunmaya çalıştı. Dilara Kurşun'un ağlamasıyla tacizine son veren Kılıç, genç kadını evini bıraktı.

ŞİKAYETÇİ OLDU

Eski sevgilisinin saldırısının ardından Sarıyer'deki bir karakola giden manken, şikayetçi oldu. Hastaneye götürülerek tedavi altına alınan modele darp raporu da verildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

20 YILA KADAR HAPSİ İSTENİYOR

Soruşturma kapsamında ifadesine başvurulan Kılıç, suçlamaları reddetti. Savcılık soruşturma sonunda Kılıç hakkında nitelikli cinsel saldırı hakaret ve tehdit suçlarından dava açtı. Hazırlanan iddianamede, Kılıç'ın olay gecesi genç kadını ormana götürüp cinsel saldırıda bulunduğuna ve gelmeyi reddettiği için hakaret ve tehditle zorla götürdüğü anlatıldı. 20 yıla kadar hapsi istenen genç, Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanacak.

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