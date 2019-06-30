Model Deniz Akkaya, fiziğiyle takipçilerinden tam not aldı!

Geçirdiği estetik operasyonlarıyla çok konuşulan Deniz Akkaya sosyal medya hesabından paylaştığı cesur fotoğrafıyla yine adından söz ettirmeyi başardı.

"GÖRDÜĞÜM EN HARİKA VÜCUDA SAHİPSİN"

Instagram hesabından paylaşım yapan Deniz Akkaya fotoğrafa "Portakal orda kal." notunu ekledi. Akkaya'nın bir takipçisi paylaşıma, "Gördüğüm en mükemmel vücuda sahipsin." yorumunu yaptı.

"FOTOĞRAFI GÖRÜNCE İRKİLDİM"

Deniz Akkaya'nın son hali takipçilerini şaşkına uğratmıştı. Takipçileri Akkaya'nın son fotoğrafını uzaylıya benzetmişti. Akkaya'nın estetikli ve makyajlı fotoğrafını takipçilerini yorum yağmuruna tutmuştu. Akkaya'nın bir takipçisi fotoğrafa, "Senin yüzüne ne olmuş böyle ya fotoğrafı görünce irkildim." yorumunu yapmıştı. Başka bir takipçisi ise, "O nasıl bir kafa ya nirvanaya ulaşmış resmen." yorumunu yapmıştı.