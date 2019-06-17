Model Deniz Akkaya'dan Binali Yıldırım açıklaması: Yarı babam sayılır

Ünlü model Deniz Akkaya, geçtiğimiz günlerde annesini kaybetti. Cenaze törenine katılan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, taziye için çelenk hazırlattı. Deniz Akkaya, Yıldırım'ın gönderdiği çelengin cenazede gerginlik yaratmasıyla ilgili de kimsenin bilmediğini bir şeyi açıkladı.

Deniz Akkaya, gazeteci Tuba Kalçık'ın "Binali Yıldırım'ın da katıldığı cenaze sırasında gerilim yaşandı" demesi üzerine şunları söyledi: "Evet, çok üzüldüm. Binali Yıldırım, babamın iş arkadaşı. Cenaze sırasında hiç hoş olmayan şeyler yaşandı. Annemin cenazesi kalkarken yanda başka bir cenaze vardı. O cenazeye katılanlar Binali Bey'in çelengine tepki göstermiş.

"BİNALİ YILDIRIM BENİM YARI BABAM SAYILIR"

Tepki o kadar çok olmuş ki Binali Bey'in koruması; yanıma gelip 'Çelengi kaldıralım isterseniz' dedi. Ben çok üzüldüm bu duruma ve 'Çelengi daha da öne koyun' dedim. Böyle bir şey kabul edilemez. Binali Yıldırım babamın dostu, benim de yarı babam sayılır.

"VATANINI SEVEN BİRİ OLARAK AYRIŞMALARDAN RAHATSIZ OLUYORUM"

Kendisinin kızını da, kardeşini de iyi tanırım. Çok da severim. Bu tepkilerin kabul edilebilir hiçbir yanı yok. Babama cenaze sırasında değil ama eve gelince söyledim. O da çok sinirlendi. Acımızı da, sevincimizi de paylaşan törenler bizi bir araya getirir, birleştirir. Hangi siyasi görüşten olursak olalım, bizim ortak değerlerimiz var. Bu değerlere herkes saygı göstermeli. Vatanını çok seven biri olarak böyle ayrışmalardan çok rahatsız oluyorum.

"SANATÇI SİYASİ GÖRÜŞÜNÜ DİLE GETİREBİLİR"

Siyasi görüşünü sandıkta göstermelisin. Bu arada seçimler var önümüzdeki hafta. Mutlaka herkes gidip oyunu kullanmalı. Oyunu kullanmıyor, sonra da söyleniyor; bu tiplere gıcık oluyorum. Oy vermek bir vatandaşlık görevidir. Bu görevi herkes yerine getirmeli. Sanatçı, siyasi görüşünü dile getirebilir; ona saygı duyarım. Ben siyasetten hoşlanmadığım için uzak durdum hep. Döneme göre değişenler var, onları da eleştiriyorum ama."

Kaynak: Diğer