Modacı Gülşah Saraçoğlu, 3 kilo ağırlığındaki taşlı bikinisiyle bütün beğenileri topladı

Gerçek kürk giydiği gerekçesiyle eleştirilerin hedefi olan modacı Gülşah Saraçoğlu, bikinili paylaşımıyla tekrar adından söz ettirdi.

GÖZLERİ KAMAŞTIRDI

Kendi bikinilerini tasarladığı bikinilerinin aynı zamanda modelliğini de yapan Saraçoğlu, son paylaşımıyla adeta takipçilerinin gözlerini kamaştırdı.

"BİKİNİM HAKİKATEN 3 KG"

Taşlı bikinisiyle çekildiği fotoğraflarını sosyal medya hesabından "Taş yerinde ağırdır. Hakikaten 3 kg bikinim" notuyla paylaştı.

"TAŞ GİBİSİNİZ"

Gözde modacının paylaşımına takipçileri iltifat ve beğeni yağdırdı. Düzgün fiziği ile dikkat çeken modacıya " Taş gibisiniz, kendi markasının vitrini" yorumları yapıldı.