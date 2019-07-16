Modacı Gülşah Saraçoğlu, 3 kilo ağırlığındaki taşlı bikinisiyle bütün beğenileri topladı
Ünlü modacı Gülşah Saraçoğlu, 3 kilo ağırlığındaki taşlı bikinisiyle sahilin tozunu attırdı. Takipçileri, bikinisini başarıyla taşıyan Saraçoğlu'nu iltifata boğdu.
Gerçek kürk giydiği gerekçesiyle eleştirilerin hedefi olan modacı Gülşah Saraçoğlu, bikinili paylaşımıyla tekrar adından söz ettirdi.
GÖZLERİ KAMAŞTIRDI
Kendi bikinilerini tasarladığı bikinilerinin aynı zamanda modelliğini de yapan Saraçoğlu, son paylaşımıyla adeta takipçilerinin gözlerini kamaştırdı.
"BİKİNİM HAKİKATEN 3 KG"
Taşlı bikinisiyle çekildiği fotoğraflarını sosyal medya hesabından "Taş yerinde ağırdır. Hakikaten 3 kg bikinim" notuyla paylaştı.
"TAŞ GİBİSİNİZ"
Gözde modacının paylaşımına takipçileri iltifat ve beğeni yağdırdı. Düzgün fiziği ile dikkat çeken modacıya " Taş gibisiniz, kendi markasının vitrini" yorumları yapıldı.
YORUMLAR (11)
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tam bir makineCevap Yaz 2 1 Yayından Kaldır
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Altın''dan mı! EVET Altın''dan. .Cevap Yaz 2 Yayından Kaldır
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kendilerine bu kadar güveniyorlarsa canlı yayında makyajlarını silsinler bakalım kaç kişi tanıyacak. . . . . güzel görünmek artık çok kolay. . . . . . . PHOTOSHOP biraz slikon tamam. . . . . . .Cevap Yaz 4 1 Yayından Kaldır
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Yumurta gibi karı sapsarıCevap Yaz 4 2 Yayından Kaldır
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BİKİNİ YESİNLERCevap Yaz 4 3 Yayından Kaldır
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görünce gözlerimi kamaştıran tek şey bankaya olan kredi borcum başka hiç birşey değilCevap Yaz 18 1 Yayından Kaldır
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bi sen eksiktinCevap Yaz 14 1 Yayından Kaldır
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kokmuş et parçalarıCevap Yaz 12 1 Yayından Kaldır
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NE SAÇMA Bİ HABERCevap Yaz 9 2 Yayından Kaldır
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Aynen1 1 Yayından Kaldır
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