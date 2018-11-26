Son Dakika! Reyhanlı Saldırısının Planlayıcısına İstenen Ceza Belli Oldu

Hatay Reyhanlı'da 2013 yılında meydana gelen bombalı saldırının planlayıcı Yusuf Nazik'in yargılanmasına başlandı. Savcı, Nazik'in 53 kez ağırlaştırılmış müebbet ile cezalandırılmasını talep etti.

TERÖRİST YUSUF NAZİK'İN YARGILANMASINA BAŞLANDI

Reyhanlı'da 2013'te 53 kişinin ölümüyle sonuçlanan bombalı saldırıların planlayıcısı olan ve MİT Başkanlığı operasyonuyla Suriye'den getirilerek tutuklanan Yusuf Nazik'in yargılanmasına başlandı.

53 KEZ AĞIRLAŞTIRILMIŞ HAPİS CEZASI İSTENDİ

Habertürk'ün haberine göre; Nazik, Ankara 9. Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıktı. Esas hakkında mütalaasını açıklayan Savcı, Nazik'in 53 kez ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmasını istedi.

Karar duruşması 14 Şubat'a ertelendi.

NE OLDU?

Hatay Reyhanlı'da 2013 yılında meydana gelen bombalı saldırının planlayıcı Yusuf Nazik, Suriye'den başarılı bir operasyonla Türkiye'ye getirilmişti. Nazik'in yargılanmasına başlandı. Savcı, Nazik'in 53 kez ağırlaştırılmış müebbet ile cezalandırılmasını talep etti. Reyhanlı'daki hain saldırıda 53 kişi yaşamını yitirmişti.

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