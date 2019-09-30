Mısır televizyonu, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in ayağına gitti

Mısır televizyonu, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in ayağına gitti

Mısır'da darbeci Sisi'ye bağlı olarak uluslararası yayın yapan televizyon kuruluşu TEN TV, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'i canlı yayın konuğu yaptı.

30.09.2019 09:59

Mısır'da darbeci Abdulfettah es-Sisi'ye bağlı olarak uluslararası yayın yapan televizyon kuruluşu TEN TV, FETÖelebaşı Fetullah Gülen ile Pensilvanya'da röportaj yaptı.

YALANLARINA DEVAM ETTİ

Daha önce de 15 Temmuz hain darbe girişiminden sonra Sisi tarafından yalnız bırakılmayan terör örgütü lideri Gülen, yalanlarına devam etti.

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