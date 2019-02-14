Mısır Devlet Başkanı Sisi, 2034 Yılına Kadar İktidarda Kalacak

Mısır Parlementosu, anayasada bulunan cumhurbaşkanlığı dönem sınırlamaları ile ilgili maddelerinkaldırılması için sunulan teklifi büyük bir çoğunlukla kabul etti. Ramazan ayı başlamadan birkaç güç önce Mayıs ayında halk oyuna sunulacak olan madde, halk tarafından kabul edilirse Sisi, 2034 yılına kadar ülkenin başına kalmaya devam edecek. Bugün meclise sunulan madde, 596 milletvekilinden 485'i tarafından kabul edildi.

REFERANDUMDA HALKA SUNULACAK

Meclis SözcüsüAli Abdel-Al, meclisten geçen maddenin 60 gün boyunca Meclis Anayasa ve Yasam Komitesi tarafından inceleneceğini ve daha sonra referandum ile halkın onayına sunulacağını söyledi.

Referandumun Mayıs ayının hemen başında Ramazan'dan birkaç gün önce yapılacağı belirtildi.