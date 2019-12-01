Mısır'da tarihi kilisenin duvarı çöktü: 2 ölü, 4 yaralı

01.12.2019 16:33 | Son Güncelleme: 01.12.2019 16:51

Minye ilinin güneybatısındaki Mellevi kentinde tarihi bir kilisenin duvarı çöktü. Olayda biri kadın 2 kişi hayatını kaybederken, 4 kişi de yaralandı. Sağlık kaynakları, hastaneye kaldırılan yaralılardan birinin durumunun ağır olduğunu açıkladı.

Tarihi kilisede ibadet yapılmadığı ancak ziyarete açık olduğu öğrenildi.