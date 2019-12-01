Mısır'da tarihi kilisenin duvarı çöktü: 2 ölü, 4 yaralı
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Mısır'da tarihi kilisenin duvarı çöktü: 2 ölü, 4 yaralı

Mısır'da tarihi bir kilisenin duvarının çökmesi sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı. Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu açıklandı.

01.12.2019 16:33 | Son Güncelleme: 01.12.2019 16:51
Mısır'da tarihi kilisenin duvarı çöktü: 2 ölü, 4 yaralı

ilinin güneybatısındaki Mellevi kentinde tarihi bir kilisenin duvarı çöktü. Olayda biri kadın 2 kişi hayatını kaybederken, 4 kişi de yaralandı. Sağlık kaynakları, hastaneye kaldırılan yaralılardan birinin durumunun ağır olduğunu açıkladı.

Tarihi kilisede ibadet yapılmadığı ancak ziyarete açık olduğu öğrenildi.


Haber Videosu: Mısır'da tarihi kilisenin duvarı çöktü: 2 ölü, 4 yaralı
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