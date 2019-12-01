Mısır'da tarihi kilisenin duvarı çöktü: 2 ölü, 4 yaralı

01.12.2019 16:26 | Son Güncelleme: 01.12.2019 16:31

Mısır'da tarihi bir kilisenin duvarının çökmesi sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.



Minye ilinin güneybatısındaki Mellevi kentinde tarihi bir kilisenin duvarı çöktü. Olayda biri kadın 2 kişi hayatını kaybederken, 4 kişi de yaralandı. Sağlık kaynakları, hastaneye kaldırılan yaralılardan birinin durumunun ağır olduğunu açıkladı.



Tarihi kilisede ibadet yapılmadığı ancak ziyarete açık olduğu öğrenildi. - KAHİRE

Kaynak: İHA