Mısır'da tarihi kilisenin duvarı çöktü: 2 ölü, 4 yaralı
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Mısır'da tarihi kilisenin duvarı çöktü: 2 ölü, 4 yaralı

Mısır'da tarihi bir kilisenin duvarının çökmesi sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

01.12.2019 16:26 | Son Güncelleme: 01.12.2019 16:31
Mısır'da tarihi kilisenin duvarı çöktü: 2 ölü, 4 yaralı

Mısır'da tarihi bir kilisenin duvarının çökmesi sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.


Minye ilinin güneybatısındaki Mellevi kentinde tarihi bir kilisenin duvarı çöktü. Olayda biri kadın 2 kişi hayatını kaybederken, 4 kişi de yaralandı. Sağlık kaynakları, hastaneye kaldırılan yaralılardan birinin durumunun ağır olduğunu açıkladı.


Tarihi kilisede ibadet yapılmadığı ancak ziyarete açık olduğu öğrenildi. - KAHİRE

Kaynak: İHA
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