Mısır'da Müslüman Kardeşler üyesi 10 kişiye idam cezası

Mısır devlet haber ajansı MENA, mahkemenin Müslüman Kardeşler grubunun 10 üyesini polise saldırı planladıkları gerekçesiyle idama mahkum ettiğini duyurdu.

Mısır'da Müslüman Kardeşler grubunun üyeleri idam cezasına çarptırıldı. Mısır devlet haber ajansı MENA, bir Mısır mahkemesinin Müslüman Kardeşler grubunun 10 üyesini polise saldırı planladıkları gerekçesiyle idama mahkum ettiğini duyurdu. Haberde, söz konusu idam cezasının Mısır'ın en yüksek dini otoritesi Başmüftü'nün onaylaması gerektiği belirtilirken, sanıkların kimlikleri açıklanmadı.

Söz konusu suçlamanın nasıl ileri sürüldüğü hakkında detay verilmeyen haberde, ölüm cezasına çarptırılan 10 kişinin "Helwan Tugayları" adlı bir grup oluşturduğu ve rejimi devirmek amacıyla Kahire bölgesindeki polis hedeflerine saldırmak için daha geniş bir planın parçası oldukları belirtildi.

Öte yandan geçtiğimiz sene temmuz ayında Mısır'da iki ayrı davada yargılanan Müslüman Kardeşler üyesi 24 kişiyi, 2015 yılında bir polis otobüsüne yapılan saldırıya ilişkin açılan davada 16 kişiyi ve 2014 yılında ise bir polisin öldürülmesiyle ilgili görülen davada 8 kişiyi idam cezasına çarptırılmıştı.

Mısır makamları, ülkeyi bir yıl boyunca yöneten Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'ye yönelik darbenin ardından "Müslüman Kardeşler"i 2013'te "terör örgütü" olarak sınıflandırmıştı. - KAHİRE

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa