Mısır'da Fetva Verme Yetkisine Sınırlama

El-Ezher Üniversitesi ve Mısır Fetva Kurumunun (Dar el-İfta), sadece 50 alime fetva verme ve televizyon kanallarında program yapma yetkisi tanıdığı bildirildi.



Mısır Medya Koordinasyonu Konseyi Başkanı Mekram Muhammed Ahmed, yaptığı açıklamada, Ezher Üniversitesi ve Fetva Kurumunun, fetva verecek ve televizyon kanallarında dini program yapacak alimlerin 50 ile sınırlandırılması konusunda anlaştığını duyurdu.



Söz konusu kararın ülkede fetva konusundaki karmaşanın ortadan kaldırılması bakımından son derece önemli olduğunu kaydeden Ahmed, başkanlığını yaptığı Medya Koordinasyon Konseyinin, fetvaların sadece Fetva Kurumu tarafından ve yazılı olarak verilmesi konusunda Ezher Üniversitesi yönetimi ile çalışma başlattığını aktardı.



Fetva hakkı verilenlerden 30'unun Ezher Üniversitesinde, 20'sinin ise Mısır Fetva Kurumunda görevli alimlerden seçildiği bilgisi paylaşıldı.



Mısır'da iki aydır fetva konusu medya tarafından gündeme getirilmiş, bu zamana kadar verilmiş ilginç fetvalarla ilgili haberler yapılmış ve durumun kontrol altına alınması çağrısında bulunulmuştu.