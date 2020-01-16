: Miray Daner'le aşk yaşarken başka bir kadınla konuşan Kubilay Aka Günlerdir tehdit ediliyorum, ben sapık değilim

16.01.2020 12:00 | Son Güncelleme: 16.01.2020 12:38

Oyuncu Miray Daner'le aşk yaşarken İzmir'de 25 yaşında bir üniversite öğrencisi ile mesajlaşan Kubilay Aka'nın genç kıza cinsel içerikli mesajlar attığı ortaya çıktı. Mesajları ifşa olan Kubilay Aka, canlı yayına bağlanarak yaşadıklarını anlattı.

MİRAY'LA AŞK YAŞARKEN BAŞKA BİR KADINLA KONUŞTU

Meslektaşı Miray Daner ile birlikteyken 25 yaşındaki bir kadınla mesajlaşan Aka, genç kızın kendisine Miray ile olan ilişkisini hatırlatması üzerine "İlişkimizde kopmalar yaşıyoruz ciddi bir şey yaşamıyoruz. Bu yaşta birinin ciddi bir ilişki yaşaması doğru değil" yanıtını verdiği ortaya çıktı.

Kubilay Aka ve Miray Daner

"TEHDİT EDİLİYORUM"

Kanal D ekranlarında yayınlanan 2. Sayfa programının ortaya çıkardığı haberler üzerine programa telefonla bağlanan Aka, "Ben birkaç gündür tehdit ediliyorum bu kız tarafından. Bu durum için savcılığa başvuracağım. Paylaşımlardan haberdar değilim. Henüz bakmadım da. Ne olursa olsun benim bir insanla aramda özel konuşmaları afişe etmeleri doğru değil. Dün akşam da bunun için karakoldaydım. Savcılıkla çözeceğiz konuyu."

"BEN SAPIK DEĞİLİM"

"Tehdit ettiğinde 'böyle bir şey yok, şu an setteyim. Ben sana yalan bir şey söylemedim, bir şey yapmadım' diyerek ifşa etmemesini rica etmiştim. Bazen insanlara güvenirsin ve başına böyle şeyler gelir. Daha yolun çok başındayım. Böyle şeylerle gündeme gelmekten nefret ederim. Böyle şeylere düşkün olan biri değilim sapık da değilim. Kötü bir tecrübe. Artık hukuki bir sürece gireceği için bu konu hakkında çok da konuşmayayım."

Haber Videosu