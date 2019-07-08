Miray Akay kimdir? Atilla Doğukan Türkyılmaz kimdir?
Miray Akay ve Atilla Doğukan Türkyılmaz ayrıldı. Genç çift yaklaşık bir ay önce sözlenmişlerdi. Bugün yaptıkları açıklama ile ayrıldıklarını açıklayan Miray Akay ve Atilla Doğukan Türkyılmaz araştırılmaya başlandı. Peki Miray Akay kimdir? Atilla Doğukan Türkyılmaz kimdir? Kaç yaşındadır, hangi dizilerde, filmlerde oynadılar?
Magazin gündeminde bugün Miray Akay ve Atilla Doğukan Türkyılmaz çiftinin ayrılığı konuşuluyor. Genç çift bir ay önce sözlenmişlerdi fakat bugün yaptıkları bir açıklama ile ayrıldıklarını açıkladılar. İki oyuncunun hayranları tarafından üzüntüyle karşılanan bu olay sonrasında Miray Akay ve Atilla Doğukan Türkyılmaz internette araştırılmaya başlandı. Peki Miray Akay kimdir? Atilla Doğukan Türkyılmaz kimdir? İşte iki oyuncu hakkında merak edilenler...
MİRAY AKAY KİMDİR?
Asıl adı Myraslava Kostyeva olan Miray Akay,17 Temmuz 2000'de Ukrayna'da doğdu. Babası Türk annesi ise Ukraynalı olan genç oyuncu, 3 yaşından beri oyunculuk yapıyor. Mustafa Ceceli ve Emre Aydın gibi çok sevilen sanatçıların kliplerinde oynadı.
Bir çok dizi ve sinema filminde yer alan Miray Akay, "20 dakika" dizisi ile tanındı. 2014 Frankfurt Türk Film Festivali'nde "Halam Geldi" ve "Eve Dönüş: Sarıkamış 1915¨ filmlerindeki başarılı oyunuyla En İyi Kadın Oyuncu ödülünü Jale Arıkan ile paylaştı
2015 yılında "Güneş'in Kızları" dizisinde canlandırdığı "Peri" karakteriyle daha fazla tanınır hale geldi.
2018 yılında Bahar Şahin, Yusuf Çim ikilisinin başrolünde olduğu Servet dizisinin kadrosunda yer aldı. Dizide Bahar Şahin'in canlandırdığı Ferah karakterinin yetimhanede ablalık yaptığı Narin karakterine hayat verdi.
2018 yılında 2. sezona başlayan "Bizim Hikaye" dizisine "Zeynep" karakteriyle dahil oldu.
Oynadığı Diziler
Bizim Hikaye –Zeynep – 2018
Servet – Narin – 2018
Dayan Yüreğim – Nazlı – 2017
Güneşin Kızları – Peri Yılmaz – 2015
Benim Adım Gültepe – Gülten – 2014
20 Dakika – Duru – 2013
Bitmeyen Şarkı – 2010
Oynadığı Filmler
Kelebeğin Rüyası – 2013
Halam Geldi – Reyhan – 2013
Balık – Deniz – 2013
Eve Dönüş: Sarıkamış 1915 – Nihan – 2012
ATİLLA DOĞUKAN TÜRKYILMAZ KİMDİR?
Atilla Doğukan Türkyılmaz, 12 Nisan 1999'da İstanbul'da dünyaya geldi. Henüz ilk okuldayken öğretmenleri tarafından tiyatro yeteneği olduğu fark edilen genç oyuncu, okul içindeki bir çok etkinlikte yer aldı. Birinci sınıfta iken bir otomobil markasının reklamında Cengo karakteri ile ekranlara çıktı.
Daha sonra Beni Babama Götür adlı Kanal 7 yapımı televizyon filminde oynadı. Hemen ardından TTNET Komuşlar reklamında yer aldı. 2009 senesinde Usta adlı sinema filminde oynadı. Ayrıca Akademi Neo'da ufak bir oyunculuk ve diyafram eğitimi aldı
2012 senesine kadar küçük roller canlandırdı, sosyal sorumluluk projelerinde yer aldı. 2012'de ekranlara TRT 1'in 6 Mantı adlı aile dizisindeki Emin karakteri ile geri döndü.
Türkyılmaz, Buğra Gülsoy'un başrolde olduğu Eski Hikaye adlı dizide Ayhan karakterini canlandırdı. Kaçak Gelinler adlı dizide de Memo karakterine hayat verdi.
Yeşilçam döneminin efsanelerinde Keloğlan filminin 2017 yılında yeniden çekilen Cankız filminde Yağmur Ün'le başrolü paylaştı.
2018 yılında Blu TV dizisi Bozkır'da rol aldı.
Oynadığı Diziler
Bozkır – 2018
Kaçın Kurası – Sadık – 2016
Kaçak Gelinler – Memo – 2014
Eski Hikaye – Ayhan Işık – 2013
6 Mantı – Emin – 2012
Oynadığı Filmler
Keloğlan – Keloğlan – 2017
Usta – 2009
Beni Babama Götür – 2007
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