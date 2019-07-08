Magazin gündeminde bugün Miray Akay ve Atilla Doğukan Türkyılmaz çiftinin ayrılığı konuşuluyor. Genç çift bir ay önce sözlenmişlerdi fakat bugün yaptıkları bir açıklama ile ayrıldıklarını açıkladılar. İki oyuncunun hayranları tarafından üzüntüyle karşılanan bu olay sonrasında Miray Akay ve Atilla Doğukan Türkyılmaz internette araştırılmaya başlandı. Peki Miray Akay kimdir? Atilla Doğukan Türkyılmaz kimdir? İşte iki oyuncu hakkında merak edilenler...

Miray Akay kimdir? Atilla Doğukan Türkyılmaz kimdir?

MİRAY AKAY KİMDİR?

Asıl adı Myraslava Kostyeva olan Miray Akay,17 Temmuz 2000'de Ukrayna'da doğdu. Babası Türk annesi ise Ukraynalı olan genç oyuncu, 3 yaşından beri oyunculuk yapıyor. Mustafa Ceceli ve Emre Aydın gibi çok sevilen sanatçıların kliplerinde oynadı.

Bir çok dizi ve sinema filminde yer alan Miray Akay, "20 dakika" dizisi ile tanındı. 2014 Frankfurt Türk Film Festivali'nde "Halam Geldi" ve "Eve Dönüş: Sarıkamış 1915¨ filmlerindeki başarılı oyunuyla En İyi Kadın Oyuncu ödülünü Jale Arıkan ile paylaştı

2015 yılında "Güneş'in Kızları" dizisinde canlandırdığı "Peri" karakteriyle daha fazla tanınır hale geldi.

2018 yılında Bahar Şahin, Yusuf Çim ikilisinin başrolünde olduğu Servet dizisinin kadrosunda yer aldı. Dizide Bahar Şahin'in canlandırdığı Ferah karakterinin yetimhanede ablalık yaptığı Narin karakterine hayat verdi.

2018 yılında 2. sezona başlayan "Bizim Hikaye" dizisine "Zeynep" karakteriyle dahil oldu.

Miray Akay kimdir? Atilla Doğukan Türkyılmaz kimdir?

Oynadığı Diziler

Bizim Hikaye –Zeynep – 2018

Servet – Narin – 2018

Dayan Yüreğim – Nazlı – 2017

Güneşin Kızları – Peri Yılmaz – 2015

Benim Adım Gültepe – Gülten – 2014

20 Dakika – Duru – 2013

Bitmeyen Şarkı – 2010

Oynadığı Filmler

Kelebeğin Rüyası – 2013

Halam Geldi – Reyhan – 2013

Balık – Deniz – 2013

Eve Dönüş: Sarıkamış 1915 – Nihan – 2012

Miray Akay kimdir? Atilla Doğukan Türkyılmaz kimdir?

ATİLLA DOĞUKAN TÜRKYILMAZ KİMDİR?

Atilla Doğukan Türkyılmaz, 12 Nisan 1999'da İstanbul'da dünyaya geldi. Henüz ilk okuldayken öğretmenleri tarafından tiyatro yeteneği olduğu fark edilen genç oyuncu, okul içindeki bir çok etkinlikte yer aldı. Birinci sınıfta iken bir otomobil markasının reklamında Cengo karakteri ile ekranlara çıktı.

Daha sonra Beni Babama Götür adlı Kanal 7 yapımı televizyon filminde oynadı. Hemen ardından TTNET Komuşlar reklamında yer aldı. 2009 senesinde Usta adlı sinema filminde oynadı. Ayrıca Akademi Neo'da ufak bir oyunculuk ve diyafram eğitimi aldı

2012 senesine kadar küçük roller canlandırdı, sosyal sorumluluk projelerinde yer aldı. 2012'de ekranlara TRT 1'in 6 Mantı adlı aile dizisindeki Emin karakteri ile geri döndü.

Türkyılmaz, Buğra Gülsoy'un başrolde olduğu Eski Hikaye adlı dizide Ayhan karakterini canlandırdı. Kaçak Gelinler adlı dizide de Memo karakterine hayat verdi.

Yeşilçam döneminin efsanelerinde Keloğlan filminin 2017 yılında yeniden çekilen Cankız filminde Yağmur Ün'le başrolü paylaştı.

2018 yılında Blu TV dizisi Bozkır'da rol aldı.

Oynadığı Diziler

Bozkır – 2018

Kaçın Kurası – Sadık – 2016

Kaçak Gelinler – Memo – 2014

Eski Hikaye – Ayhan Işık – 2013

6 Mantı – Emin – 2012

Oynadığı Filmler

Keloğlan – Keloğlan – 2017

Usta – 2009

Beni Babama Götür – 2007