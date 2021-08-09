Miras tartışmasında kardeşini öldürdü

KONYA'da işçi emeklisi Hacı G. (62), miras nedeniyle tartıştığı kardeşi Uğur G.'yi (48) tabancayla ateş ederek öldürdü.

KONYA'da işçi emeklisi Hacı G. (62), miras nedeniyle tartıştığı kardeşi Uğur G.'yi (48) tabancayla ateş ederek öldürdü. Polis, kaçan Hacı G.'yi yakalamak için çalışma başlattı.

Olay, saat 19.30 sıralarında Selçuklu ilçesi Yazır Mahallesi Öztekinler sokaktaki Uğur G.'nin evinin bulunduğu sitenin bahçesinde meydana geldi. Yurt dışından memleketine izne gelen Uğur G., iddiaya göre ağabeyi Hacı G.'ye babasından miras kalan Gödene Mahallesi'ndeki evin hissesini satın almak için 70 bin lira verdi. Ancak ağabeyi Hacı G.'nin miras kalan evdeki eşyaları sattığını öğrenince tepki gösterdi. Hacı G. de akşam saatlerinde Uğur G.'nin evinin önüne geldi. İki kardeş arasında miras kalan ev nedeniyle yeniden tartışma başladı. Hacı G., tartışma sırasında tabancayla kardeşi Uğur G.'ye ateş etti. Kanlar içinde kalan Uğur G. yere yığılırken, Hacı G. yürüyerek olay yerinden uzaklaştı. Uğur G., çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık görevlilerinin müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Polis, kaçan Hacı G.'nin yakalanması için çalışma başlattı.

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Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Salih Büyüksamancı