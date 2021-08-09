Miras tartışmasında kardeşini öldürdü
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Miras tartışmasında kardeşini öldürdü

Miras tartışmasında kardeşini öldürdü
Demirören Haber Ajansı / Salih Büyüksamancı - Haberler | Güncel

KONYA'da işçi emeklisi Hacı G. (62), miras nedeniyle tartıştığı kardeşi Uğur G.'yi (48) tabancayla ateş ederek öldürdü.

KONYA'da işçi emeklisi Hacı G. (62), miras nedeniyle tartıştığı kardeşi Uğur G.'yi (48) tabancayla ateş ederek öldürdü. Polis, kaçan Hacı G.'yi yakalamak için çalışma başlattı. 

Olay, saat 19.30 sıralarında Selçuklu ilçesi Yazır Mahallesi Öztekinler sokaktaki Uğur G.'nin evinin bulunduğu sitenin bahçesinde meydana geldi. Yurt dışından memleketine izne gelen Uğur G., iddiaya göre ağabeyi Hacı G.'ye babasından miras kalan Gödene Mahallesi'ndeki evin hissesini satın almak için 70 bin lira verdi. Ancak ağabeyi Hacı G.'nin miras kalan evdeki eşyaları sattığını öğrenince tepki gösterdi. Hacı G. de akşam saatlerinde Uğur G.'nin evinin önüne geldi. İki kardeş arasında miras kalan ev nedeniyle yeniden tartışma başladı. Hacı G., tartışma sırasında tabancayla kardeşi Uğur G.'ye ateş etti. Kanlar içinde kalan Uğur G. yere yığılırken, Hacı G. yürüyerek olay yerinden uzaklaştı. Uğur G., çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık görevlilerinin müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Polis, kaçan Hacı G.'nin yakalanması için çalışma başlattı. 

FOTORĞAFLI  


Miras tartışmasında kardeşini öldürdü
Miras tartışmasında kardeşini öldürdü
Miras tartışmasında kardeşini öldürdü
Miras tartışmasında kardeşini öldürdü

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Salih Büyüksamancı

Libyalı emlakçı cinayetinin altından yasak aşk çıktı! Eşi ve iki Afgan tutuklandı
Libyalı emlakçı cinayetinin altından yasak aşk çıktı! Eşi ve iki Afgan tutuklandı
Markette alışveriş yapan kadınların 'Sapık var' paylaşımı üzerine yakalanan şahıs tutuklandı
Markette alışveriş yapan kadınların 'Sapık var' paylaşımı üzerine yakalanan şahıs tutuklandı
Piknik yapmak için evden çıkan 3 kız çocuğu kayıplara karıştı, aileler perişan
Piknik yapmak için evden çıkan 3 kız çocuğu kayıplara karıştı, aileler perişan
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika İlham Aliyev Meral Akşener Mustafa Varank Süleyman Soylu Devlet Bahçeli
Magazin Tarkan Müge Anlı Yusuf Güney Şeyma Subaşı
Spor Burak Elmas Caner Erkin Lionel Messi Hakan Reçber Abdullah Avcı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Miras tartışmasında kardeşini öldürdü - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 9.8.2021 21:52:19. #1.15#

title