Minik Yusuf Kamil'in bacak uzatma ameliyatı gerçekleşti!

19.02.2020 09:39 | Son Güncelleme: 19.02.2020 09:40

Yusuf Kamil 6 aylıkken, gerçekleştirdiği ilk ameliyat ile küçük çocuğun yürüyebilmesini sağlayan İstanbul Okan Üniversitesi Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Opr. Dr. Cengiz Çabukoğlu, Yusuf için yapılan yardım çağrılarına sessiz kalmadı ve Yusuf Kamil'in bacak uzatma ameliyatını da gerçekleştirdi. Ameliyat sonrası minik çocuğun, 2 bacağı da eşit boyda olacak.

DÜNYA ÜZERİNDE NADİR YAPILAN AMELİYATLARDAN!

Aydın'da yaşayan Hatice-Sinan Göl çiftinin 2 yaşındaki oğulları Yusuf Kamil'in doğuştan sağ bacağında kaval kemiği yoktu. Dünyada nadiren görülen "Tibial Hemimelia" (Doğuştan kaval kemiği eksikliği) hastası olan Yusuf Kamil'in, bu şartlarda yürümesi imkansızdı. Doğumundan sonra Yusuf Kamil'in ayağının fark edilmesi üzerine araştırmalar yapan baba Sinan Göl, aynı rahatsızlığı yaşayan ve ameliyat olan başka bir çocuğun ailesine ulaştı. Yusuf gibi kaval kemiği eksikliği ile doğan ve Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Opr. Dr. Cengiz Çabukoğlu'nun yaptığı ameliyat sonrasında yürüyebilen çocuğu gören Göl, vakit geçirmeden aileyle iletişime geçti.

YÜRÜYEBİLMEYE BAŞLADI

Ailenin pozitif konuşmaları üzerine; Yusuf Kamil'i 10 günlükken Çabukoğlu'na muayeneye getiren aile, minik çocuğun tedavisine de, vakit geçirmeden başlamış oldu. 6 ay boyunca alçı yöntemi ile ameliyata hazırlanan Yusuf, 6. Ayında operasyona alındı. Dünyada sayılı doktor tarafından yapılan bu ameliyatta minik çocuğun; fibula kemiği kaval kemiğinin yerine konularak, diz kapağı oluşturuldu. Sonrasında fizik tedavi ile iyileşme süreci desteklenen Yusuf Kamil, 1 buçuk yaşındayken özel ayakkabısı ile yürüyebilmeye başladı. Bu süreç sonrasında ise Yusuf'un, sağ bacağı sol bacağından daha kısa olduğu bacak uzatma ameliyatı olması gerekiyordu. Şuan da 2 yaşında olan Yusuf Kamil'in geçtiğimiz hafta bu uzatma ameliyatı da, İstanbul Okan Üniversitesi Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Opr. Dr. Cengiz Çabukoğlu tarafından gerçekleştirildi. Bu ameliyat sonrasında 2 bacağı da eşit boya gelecek olan Yusuf'un, sağ bacağı toplamda 6 cm uzayacak.

"ÇOCUĞUMUN YÜRÜYEBİLMESİ MUCİZE"

Çocuğunun yürüyebilmesinden mutluluk duyan Baba Sinan Göl, "Cengiz Hoca'yı bir gazete kupüründen bulduğumuz için çok şanslıyız. Ona inandık ve oğlum onun sayesinde yürüyebiliyor. Yusuf'un yürüyebilmesi bizim için bir mucize. Bu süreçte zor zamanlar geçirdik, ancak Cengiz Hoca bize sabretmemiz gerektiğini ve sonucuna değeceğini söyledi. Her baba, güçlü olmak zorunda ancak çocuğumuzda bir aksaklık varsa biz daha da güçlü olmak zorundayız. Bu süreçte bizden desteğini esirgemeyerek Yusuf'un tedavi sürecinin karşılanmasını sağlayan; CHP Aydın Milletvekili Süleyman Bülbül'e, İstanbul Okan Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Semih Baskan'a ve Opr. Dr. Cengiz Çabukoğlu'na çok teşekkür ederim" dedi.

300 BİN İLA 1 MİLYON DOĞUMDA BİR GÖRÜLEN BİR HASTALIK

Çabukoğlu ise Yusuf'un tedavi sürecini "Yusuf Kamil, 'Tibial Hemimelia' hastası. Bu hastalık 300 bin ila 1 milyon doğumda bir görülen bir hastalık. Tibial Hemimelia'da sadece kaval kemiği değil beraberinde bağ ve kaslarda eksik olabiliyor ve her hastamızda farklı tipleri olabiliyor. Tedavide genellikle, bacağın diz seviyesinden kesilmesi ve sonrasında protez kullanılması uygulanmaktadır. Yusuf Kamil'e amputasyon seçeneğinin yanı sıra, uzun tedavi süreçleri olan 'Fibula Tibializasyonu' operasyonu yapılabileceğini söyledik. Bu operasyonu yaptıktan sonra, Yusuf yürümeye başladı. Fakat bacak boylarının eşit olmaması nedeniyle bir de uzatma ameliyatı yaptık. Tedavi tahminen 6 ay sürecek. Ameliyat sonrası diz hareketleri için fizik tedavi çok önemli" şeklinde anlattı.

Kaynak: Bültenler