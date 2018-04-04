Minik Öğrencinin Uçağa Binme Hayali İçin Seferber Oldular

Erzincan'da, pilot olmak isteyen ve hiç uçağa binmeyen ilköğretim öğrencisinin uçağa binme hayali gerçek oldu.

Kentteki 13 Şubat İlköğretim Okulu 4/B sınıfında kaynaştırma öğrencisi olan 9 yaşındaki Ö.G, pilot olmak istediğini ve hiç uçağa binmediğini belirterek, bu talebini öğretmeni Ceyda Aydemir'e iletti.

Öğrencisinin bu hayalini yerine getirmek için Erzincan Valiliğinden ve sosyal medyadan destek istedi.

Sosyal medyadan çok sayıda kişinin destek verdiği minik öğrencinin uçağa binmesinin sağlanması için Valiliğin yanı sıra Erzincan Havalimanı Müdürlüğü ve Türk Hava Yolları (THY) yetkilileri harekete geçti.

Öğrenci Ö.G, talebinin olumlu karşılanmasıyla hayatında ilk kez uçağa binmek için öğretmeni Aydemir ile Erzincan Havalimanına geldi.

Havalimanında THY Satış Müdürü İbrahim Göktepe tarafından karşılanan Ö.G. heyecanla, bineceği AnadoluJet'e ait Ankara-Erzincan seferini yapan yolcu uçağını bekledi.

Minik öğrenci, uçağın havalimanına inmesi sonrası Göktepe ve öğretmeni Aydemir ile yanına gitti. Uçağın merdivenlerinde hosteslerce karşılanan Ö.G. ardından içine bindiği uçağı gezdi.

Uçak hakkında pilotlar ve hosteslerden bilgi alan Ö.G, uçağa binme hayalini gerçekleştirdiği için büyük mutluluk yaşadı.

Ö.G'ye ziyaret sonrası Göktepe ve uçağın kaptan pilotu tarafından uçak maketi armağan edildi.

"Çok mutluyum"

Minik öğrenci Ö.G, uçağa binme hayaline kavuştuğuna işaret ederek, "Çok mutluyum." dedi.

Öğretmen Aydemir AA muhabirine yaptığı açıklamada, öğrencisinin hayalinin gerçekleşmesinden ötürü sevinçli olduğunu belirtti.

Zor şartlarda yetişen öğrencilere destek olmak için çaba sarf ettiğini ifade eden Aydemir, "Bugün ise böyle bir şey nasip oldu, duygularım tarifsiz. Ben hem havayolu şirketine hem de buna vesile olan herkese çok teşekkür ederim. Sesimizi duyarak küçücük bir çocuğun hayallerine kavuşmasına neden oldular. İnşallah kendisi ileride büyüyerek pilot olur ve o da uçağa binmek isteyen çocukları kabul eder." sözlerine yer verdi.