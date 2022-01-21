Minik Miran 2 saatlik çalışma sonucu hastaneye yetiştirildi

MURADİYE, VAN (İHA) - Van'ın Muradiye ilçesinde gece ateşi çıkan Miran Yusuf Başürün, belediye ve sağlık ekiplerinin 2 saatlik çalışması sonucu hastaneye yetiştirildi.

Muradiye ilçesinde kar yağışı ve tipi hayatı olumsuz yönde etkilemeye devam ediyor. İlçenin Balaklı Mahallesi'nde gece saatlerinde rahatsızlanan 3 yaşındaki Miran Yusuf Başürün için yakınları 112 Acil Servisini arayarak yardım istedi. Hemen harekete geçen sağlık ekipleri, yoğun kar yağışı nedeniyle kapanan yolun açılması için Muradiye Belediyesine ait karla mücadele ekiplerinden destek istedi. Belediye ekiplerinin yaklaşık 2 saatlik mücadelenin sonunda yol açılarak hastaya ulaşıldı. Rahatsızlanan Başürün, ilk müdahalenin ardından güvenli bir şekilde hastaneye ulaştırıldı. - VAN